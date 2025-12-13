ハンファのポンセ、柳賢振の古巣ブルージェイズと３年契約

「ＫＢＯのＭＶＰがトロントにやって来る！」米大リーグ（ＭＬＢ）のトロント・ブルージェイズは１２日、球団のソーシャルメディア（ＳＮＳ）に韓国語でこう投稿した。球団はまた、「ＫＢＯリーグＭＶＰで、崔東源（チェ・ドンウォン）賞受賞者のコディ・ポンセ（３１・前ハンファ）と３年契約を結んだ」と発表した。契約総額は３年３０００万ドル（約４４２億ウォン）。２０１５年のメジャーリーグ新人ドラフト２巡目（全体５５位）でミルウォーキー・ブルワーズに指名されたポンセは、その後６シーズンの大半をマイナーリーグで過ごした。日本プロ野球（２０２２～２０２４年）を経て、今季は韓国プロ野球で「コリアン・ドリーム」をつかんた。ハンファでは１７勝１敗、防御率１．８９、２５２奪三振を記録し、投手４冠（最多勝、防御率、奪三振、勝率）に輝いた。レギュラーシーズンＭＶＰも文句なしの受賞だった。今季は、ＫＢＯリーグ史上、１シーズン最多奪三振と、１試合最多奪三振（１８奪三振）の記録も更新した。特に１試合最多奪三振は、来韓当初から尊敬していたハンファの柳賢振（リュ・ヒョンジン、３８）が保持していた記録（１７）を塗り替えたものだった。ポンセが新天地としたブルージェイズは、柳賢振が韓国復帰前にＭＬＢで最後にプレーしたチームでもある。ロサンゼルス・ドジャース時代から柳賢振のファンだったポンセは、これまで柳のユニホームを集めてきたが、ブルージェイズ時代のものだけは入手できずにいた。このエピソードが知られると、あるファンが柳のブルージェイズ時代のユニホームを贈り、ポンセはそれを着てオールスター戦に先発登板したこともあった。この日、ポンセが自身のＳＮＳで移籍を報告し掲載した写真も、オールスター戦で柳賢振のユニホームを着て投げた際のものだった。ポンセは「ハンファ、ありがとう！ファンも仲間も、すべてが家族のようだったチームでの思い出を永遠に忘れません。私は永遠のイーグルスです！」とし、「（大田で生まれた）娘も、いつも大田を覚えているでしょう。家族全員が、皆さんから受けた愛を忘れません。ハンファ、ファイティン！」と別れの言葉をつづった。任寶美 bom@donga.com