キム・シウのＬＩＶゴルフ移籍説　所属事務所「行かないと聞いている」

米男子ツアー（ＰＧＡ）通算４勝の キム・シウ（写真）が、来季からサウジアラビア資本が支えるＬＩＶゴルフに移籍する可能性があるとの報道が出た。米ゴルフ専門誌「ゴルフウィーク」は１１日、ＬＩＶゴルフ情報を頻繁に扱うソーシャルメディアＸ（旧ツイッター）アカウント「フラッシングイット・ゴルフ（Flushing It Golf）」の投稿を引用し、「キム・シウとＬＩＶゴルフの交渉は大詰めに入った。ＬＩＶ側は２０２６シーズン開幕前の契約締結に楽観的だ」と報じた。２０１７年、「第５のメジャー」と呼ばれるプレーヤーズ選手権で大会史上最年少優勝を果たしたキム・シウは１１日現在、世界ランキング４７位。ゴルフウィークは、移籍すれば韓国系米国人のケビン・ナ、ニュージーランド在住の韓国系選手ダニー・リーらが所属する「アイアンヘッズＧＣ」でプレーする可能性があると予測した。２０２２年に発足したＬＩＶゴルフで韓国人選手がプレーしたのは、今年アイアンヘッズＧＣで活動したチャン・ユビン が初めてだった。一方、キム・シウが最終的に移籍を選ぶかどうかは不透明だ。所属事務所の関係者は本紙の取材に対し、「ＬＩＶゴルフには行かないと聞いている」と話した。こうした中、「フラッシングイット・ゴルフ」は追加投稿で「ＬＩＶゴルフは９月からキム・シウの獲得を狙っていた。潜在的な契約内容には、チームの持ち分取得や選手を自ら編成できる権利などが含まれている」と主張した。任寶美 bom@donga.com