起亜ＰＶ５、欧州安全性評価で「最高等級」取得

起亜（キア）は、自社初の目的基盤車両（ＰＢＶ）電気自動車「ザ・キアＰＶ５」（写真）が、欧州安全性評価プログラム「ユーロＮＣＡＰ（Euro NCAP）」の商用バンの評価で最高等級の５つ星を獲得したと、９日明らかにした。ＥＶ６、ＥＶ９、ＥＶ３に続き、商用モデルまで最高等級がつけられ、電気自動車の安全性を立証している。ユーロＮＣＡＰは、米国高速道路安全保険協会（ＩＩＨＳ）とともに世界的に信頼される安全性評価基準だ。２０２１年に始まった商用バンの評価は、走行安全性、衝突防止、衝突後の保護システムの３項目を総合審査する。ＰＶ５カーゴは、全ての評価項目でバランス良く得点した。特に運転者モニタリングシステムと知能型速度制限支援機能が、安全走行を効果的に支援するとの評価を受けた。前方衝突防止支援システムは、車両だけでなく歩行者や自転車までを正確に検知し、事故を防ぐ。車線逸脱防止支援システムも、安定した走行維持に寄与するとの評価だ。ＰＶ５の高い安全性は、ＰＢＶ専用プラットフォーム「Ｅ－ＧＭＰ・Ｓ」の基盤設計に由来する。前方多重骨格構造は、衝突時にエネルギーを効果的に分散し、車体下部に適用された超高張力鋼とホットスタンピング鋼板は、高い剛性と耐久性を提供する。加えて、７つのエアバッグ、ナビゲーション基盤スマートクルーズコントロール、高速道路走行支援など、先端運転者支援システム（ＡＤＡＳ）を加え、総合的な安全性を実現した。金在亨 monami@donga.com