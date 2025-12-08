Ａ組の運命を左右する欧州ＰＯ「パスＤ」の勝者、来年４月１日に決定

「対戦相手のうち１チームがまだ分からないという事実そのものが挑戦だ」２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）のＡ組に韓国とともに入ったメキシコ代表のハビエル・アギーレ監督（６７）は６日、組み合わせ抽選会終了後にこう語った。来年４月に初めて決まる「欧州プレーオフ（ＰＯ）パスＤの勝者」がＡ組に入ったためだ。欧州ＰＯパスＤは、デンマーク（ＦＩＦＡランキング２１位）と北マケドニア（６５位）、チェコ（４４位）とアイルランド（５９位）が対戦し、勝者同士が来年４月１日に一発勝負でＷ杯本大会Ａ組に入るチームを決める。どの国がＰＯを突破するかによってＡ組の難度が大きく変わる可能性がある。韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（５６）は「現時点ではデンマークかアイルランドのどちらかが上がってくると思う」と話した。デンマークはＰＯ参加国の中で唯一、ＦＩＦＡランキングが韓国（２２位）より高い２１位。欧州予選ではスコットランドに足をすくわれＰＯに回ったが、韓国との代表戦通算成績で１勝１分と優位に立つ北欧の強豪だ。かつて孫興慜（ソン・フンミン、３３・ＬＡＦＣ）とトッテナム・ホットスパーで一緒にプレーしたＭＦクリスティアン・エリクセン（３３・ヴォルフスブルク）が「エンジン」役を担っている。アイルランドは欧州予選で「得点マシン」クリスティアーノ・ロナウド（４０、アル・ナスル）率いるポルトガルを２－０で破る番狂わせを演じたチーム。チェコは２０年ぶり、北マケドニアは史上初のＷ杯本大会進出を狙う。韓国は欧州ＰＯパスＤ勝者とグループリーグ初戦で対戦する。第２戦の相手が地元の熱狂的声援を背にするメキシコであるだけに、 初戦で流れをつかむことが何よりも肝心となる。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com