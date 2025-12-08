一触即発！　中国艦載機が日本戦闘機にレーダー照射

中国海軍の空母から発進した戦闘機が６日、公海上で日本の航空自衛隊戦闘機に向けてレーダーを照射する事態が発生し、日本政府は中国に強く抗議した。戦闘機が他の戦闘機にレーダーを照射して距離や速度を測定する行為は、通常、攻撃直前の段階と受け止められる。中国の戦闘機が日本の戦闘機にレーダー照射を行ったのは初めだ。高市早苗首相が先月７日、国会で「台湾有事発言」をして１カ月が経ち、両国間の対立が実際の軍事衝突を懸念する段階へとエスカレートしている様相だ。これに先立ち中国は、自国民に対する観光・留学の自粛や日本文化コンテンツの輸入制限など、事実上の「限日令」などの経済報復に踏み切った。７日、朝日新聞などによると、前日午後４時３２分から３分間、中国海軍の空母「遼寧」から発艦したＪ１５戦闘機が沖縄本島南東の公海上空で航空自衛隊Ｆ１５戦闘機にレーダーを照射した。当時、日本側は中国機の領空侵犯の可能性を警戒して緊急発進していたという。その後午後６時３７分から約３１分間、別のＦ１５戦闘機に対してもレーダー照射が行われた。２０１３年１月、中国艦艇が日本の海上自衛隊護衛艦に火器管制レーダーを照射した前例はあるが、中国戦闘機による日本戦闘機への照射は初めてだ。小泉進次郎防衛相は７日午前２時、緊急会見を開き、中国を強く非難した。小泉氏は「今回のレーダー照射は、航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為であり、このような事案が発生したことは極めて遺憾であり、中国側には強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れた」と強調した。一方、中国海軍の王学猛報道官は７日、声明を通じて「航空自衛隊の航空機が度々中国海軍の訓練空域に接近し妨害した」と主張した。ただし、中国戦闘機がレーダー照射したかどうかについては言及しなかった。黃仁贊 hic@donga.com