アップビット、わずか５４分でコイン１０００億枚流出

最近、４００億ウォン台の暗号資産流出被害を受けた韓国最大の暗号資産取引所「アップビット（Ｕｐｂｉｔ）」が、ハッキング攻撃にさらされたわずか５４分の間に１０００億枚を超えるコインが流出したことが分かった。運営会社の「ドゥナム」はハッキングを把握した後、同日行われたネイバーファイナンシャルとの合併イベント終了の時点になってようやく金融当局に通報し、「遅すぎる」との批判が起こっている。７日、国会政務委員会所属の姜旻局（カン・ミングク）議員室が金融監督院から提出を受けた資料によると、アップビットへのハッキング攻撃は先月２７日午前４時４２分から５時３６分までの５４分間行われた。１時間にも満たない時間の間に、外部の不明なウォレットに流出した暗号資産は、ソラナ（ＳＯＬ）をはじめとする計２４種のコインで１０４０億６４７０万枚（約４４５億８０５９万ウォン）に達した。１秒当たり約３２１２万枚（約１３７３万ウォン）が流出した計算だ。今回のハッキングによる被害額は、ソラナが１８９億８８２２万ウォン（４２.７％）で最も大きかった。アップビットはハッキングを把握してから１８分後に社内緊急会議を開いたが、６時間が過ぎてようやく金融当局に被害を通報した。同日開かれたアップビット運営会社ドゥナムとネイバーファイナンシャルの合併イベントが終わった時点で通報したことを受け、「遅すぎる」との批判が出ている。シン・ムギョン記者 yes@donga.com