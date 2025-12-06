李大統領と会談した孫正義氏「最優先はＡＳＩに集中を」

日本ソフトバンクグループの孫正義会長は５日、李在明（イ・ジェミョン）大統領との面談で、「 第一にも、第二にも、そして第三にも、ＡＳＩ（Artificial Super Intelligence＝超知能ＡＩ）に全力を注ぐべきだ」と助言した。孫氏は同日の面談の冒頭発言で、「金大中（キム・デジュン）元大統領と会った時にはブロードバンドを、文在寅（ムン・ジェイン）元大統領と会った時には人工知能（ＡＩ）の重要性を強調した」と述べたうえで、このように語った。続けて「私が定義するＡＳＩとは、人間の脳より１万倍優れたＡＩを意味する」とし、「これからは人類が金魚になり、ＡＩが人間になるような時代が訪れるだろう」と話した。さらに「ＡＩは人間より１万倍賢くなる。もはやＡＩを制御し教え管理しようという発想から離れ、新しい思考でＡＩと調和して生き、どう同期させるかを考えるべきだ」と述べた。ただし孫氏は、「ＡＩはあまりにも賢くなるため、むしろより親切で、人々をもっと幸せにしてくれる存在になるだろう」と述べ、「私たちが家で飼っている犬を殺そうと思わないように、ＡＩとも共存しながら幸せに暮らしていけると考えている」と語った。これに対し李大統領は、「たまに凶暴な犬もいるので心配だ」と冗談を交えつつ、将来ノーベル文学賞をＡＳＩが独占するような状況が来るのかと問いかける場面もあった。孫氏は、「その可能性は十分あると思う」と答えた。李大統領は同日の面談で、「ＡＩ基盤社会」の実現を強調した。李大統領は、「ＡＩが持つ膨大な能力により、まるで上水道・下水道や道路のように、すべての国民と国家が共同で享受できる基礎的インフラとして活用できると信じている」と述べた。続けて、「私はこれを『ＡＩ基盤社会』と呼んでおり、韓国国内のすべての国民、すべての企業、すべての組織がＡＩを最低限でも活用できる社会をつくろうとしている」と語った。申圭鎭 newjin@donga.com