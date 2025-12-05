孫興慜、欧州ＣＬ第6戦で帰還　トッテナムで別れのあいさつ

孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ）が、イングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のトッテナム・ホットスパーのファンに直接別れの挨拶を伝えるため、英国ロンドンへ向かう。トッテナムは４日、「孫興慜がトッテナム・ホットスパー・スタジアムに戻ってくる。孫興慜は１０日に行われるＳＫスラビア・プラハ（チェコ）との今季欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のリーグフェーズ第６戦に来場し、ファンと別れの挨拶を交わす予定だ」と発表した。２０１5年にトッテナムのユニホームに袖を通した孫興慜は、今年までの１０年間で通算１７３得点を挙げ、クラブ史上５番目に多く得点した選手として名を刻んだ。２０２３年からキャプテンマークを巻いた孫興慜は、今年５月にはチームをＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）優勝へ導き、１７年ぶりとなるメジャー大会優勝トロフィーをファンに贈った。その後、夏の移籍市場で米国メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）へ移籍した。８月にソウルで行われた「クーパンプレイシリーズ」で移籍を公表した直後に米国へ渡ったため、ロンドンのファンに挨拶する機会がなかった。これを受け、トッテナムが別途イベントを設けた。孫興慜は「移籍を発表した時、私は韓国におり、ロンドンのファンの皆さんに直接お別れを言えなかったことがずっと気にかかっていた」と言い、「１０年以上にわたり僕と家族を応援してくれたトッテナムファンの皆さんへ直接感謝を伝えられることができ、幸せだ。感情が込み上げる瞬間になるだろうが、僕とクラブにとって必要な時間だと思う」と期待感を示した。トッテナムはファン諮問委員会と協力し、ロンドン・トッテナム地区を縦断する「トッテナム・ハイロード」に孫興慜の功績を称える壁画の制作も進めている。この壁画はスラビア・プラハ戦に先立ち完成する予定で、デザインは孫興慜自身が選んだ。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com