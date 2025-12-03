オプタ「Ｗ杯優勝確率１位はスペイン」　韓国は２６位

「無敵艦隊」スペインがスポーツデータ専門サイト「オプタ（Ｏｐｔａ）」の予測した２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）優勝確率で１位になった。韓国は出場４８カ国中２６位タイだった。Ｏｐｔａはスーパコンピューター・シミュレーションで予測した北中米Ｗ杯出場国の優勝確率を２日、公式サイトで公開した。それによると、同日、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１位のスペインの優勝確率は１７％で最も高かった。Ｏｐｔａは「２０２４年欧州選手権（ユーロ）王者スペインは強力な優勝候補だ。スペインは代表戦３１試合連続無敗（２５勝６分）を続けている」と評価した。Ｏｐｔａはスペインを率いるキープレーヤーとして「１８歳の超新星」ラミン・ヤマル（ＦＣバルセロナ）を挙げた。ヤマルは２０２４ユーロで大会最年少得点（１６歳３６２日）とアシスト（１６歳３３８日）を記録し、スペインの優勝を後押しした。所属クラブのバルセロナでは２０２５～２０２６シーズン公式戦１４試合に出場し７得点９アシストを記録している。スペインに続きフランス（２位、１４．１％）、イングランド（３位、１１．８％）、アルゼンチン（４位、８．７％）、ドイツ（５位、７．１％）の順で優勝確率が高いと予測した。Ｏｐｔａは番狂わせを起こす可能性が最も大きい「ダークホース」としてノルウェー（２．３％、９位）を挙げた。Ｏｐｔａは「アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）が率いるノルウェーは欧州予選で８戦無敗の圧倒的成績を収めた脅威的なチーム」と評価した。ノルウェーの主砲ハーランドは欧州予選で１６得点を挙げた。韓国は優勝確率０．３％でエジプト、アルジェリアなどと２６位タイにとどまった。アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）所属国では日本が最も高い順位で、優勝確率０．９％で米国と１７位タイにつけた。鄭允喆 trigger@donga.com