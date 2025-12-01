６２歳のアルバニージー豪首相、１６歳年下の婚約者と挙式

豪州のアンソニー・アルバニージーー首相（６２）が先月２９日（現地時間）、１６歳年下の婚約者ジョディ・ヘイドンさんと結婚式を挙げた。歴代豪首相で在任中に結婚したのは初めて。２人は１日から５日間、豪州国内で新婚旅行を過ごす。ロイター通信などによると、アルバニージー氏は先月２９日、豪州の首都キャンベラにある公邸でヘイドン氏と挙式。親族ら約６０人を招き非公開で行われた。首相は式後の声明で「家族と最も親しい友人の前で、これからの人生を共に歩むという愛と献身を分かち合えたことに、これ以上ない喜びを感じる」と述べた。２人は、アルバニージー氏が前妻カーメル・テバット氏（６１）と離婚した翌年の２０２０年、メルボルンで開かれた晩餐会で初めて出会った。当時、首相が「サウス・シドニー・ラビトーズ（豪ラグビーチーム）のファンはいるか」と尋ね、ヘイドン氏が「ラビトーズを立ち上がらせろ！（Up the Rabbitohs）」と応援コールを叫んだことから縁が始まった。その後ヘイドン氏が首相に「私たち、どちらも今はシングルね」とソーシャルメディアでメッセージを送り、恋人関係に発展した。ヘイドンは金融業界で年金専門家として働いてきた。イ・ギウク記者 71wook@donga.com