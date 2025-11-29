若いボランティアが家の修理を手助け　世代間交流を広げ孤立を防ぐ

世界各国は高齢化に備え、老後を「住み慣れた地域で自分らしく」過ごすための多様な住宅・介護支援制度を発展させてきた。病院や介護施設に依存せず、地域社会の中で十分な統合ケアを提供することが核心となる。オランダは在宅ケアから高齢者向けアパートまで、多様な統合ケアモデルを構築した国として知られる。２００７年から６〜１２人で構成された小規模看護師チームが地域の高齢者を訪問看護する制度を開始した。医師中心のケアより低コストで、健康管理や精神的安定をサポートするところがメリットだ。２００８年には世界初となる認知症患者のための「ホヘベイク村（Hogeweyk）」をアムステルダム近郊に設け注目された。その後、米国、フランス、日本にも認知症のまちづくりが広がった。豪州の高齢者統合ケアシステムの最大の強みは、対象者の健康状態に応じた細分化された支援である。清掃や食事支援などの軽度支援が必要な１段階から、認知症など重症管理が必要な４段階までに分かれ、家庭でも必要なケアが受けられるよう設計されている。これにより施設入所率を大きく減らし、施設入所の平均年齢は約８５歳となった。在宅ケアが入所時期を３〜５年遅らせたという。高齢者だけの施設にせず、世代間交流を広げることで孤立を防ぐことも最近の傾向だ。日本は２０２１年に発表した「住宅生活基本計画」で、「多様な世代が互いに支え合い、高齢者が健康に暮らせるコミュニティとまちづくり」を目標に掲げた。公共と民間で多様な形態の「老人ホーム」が運営されており、小規模住宅を活性化し長期入所から短期滞在まで多様な形で利用できる。施設居住者と周辺の幼稚園・大学などとの交流を促し、高齢者が孤立しないようにしている。ゆるやかなコミュニティに基づく村型モデルも広がっている。米国ボストンの「ビーコンヒル村（Beacon Hill Village）」が代表的なケースだ。老後を住み慣れた地域で過ごすという趣旨で、地域の高齢者が２００２年に非営利団体「ビーコンヒル・ヴィレッジ」を設立した。住民と若いボランティアが病院付き添いや家の修理、家事などを手伝う。ビーコンヒルモデルは全米に広がり、３００以上の似たようなコミュニティが生まれている。キム・チャンオ韓国在宅医療協会副会長は、「地域ごとに医療格差が大きい韓国で統合ケアが機能するには、医師、看護師、介護福祉士の役割を再定義する必要がある」と述べ、「オンライン診療を活用して医療過疎地の空白を最小化するなど、多様な試みが必要だ」と話した。朴星民 min@donga.com