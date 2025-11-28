１４ｋｇ減量のドンチッチ　「レイカーズで優勝トロフィーを掲げたい」

「私もブライアントやジェームズのように、ロサンゼルス・レイカーズで優勝トロフィーを掲げたい」米プロバスケットボール（ＮＢＡ）のロサンゼルス・レイカーズの「スロベニア特急」ルカ・ドンチッチ（２６）は、最近出演したポッドキャストでこう語った。コービー・ブライアント（１９７８～２０２０）は２０シーズンをレイカーズ一筋で戦い、５度のファイナル制覇を果たしたレジェンドだ。ＮＢＡ最多となる２３シーズン目を戦っている「キング」レブロン・ジェームズ（４１・レイカーズ）は、２０１９～２０２０シーズンにレイカーズをＮＢＡ王座へ導いた。ドンチッチが優勝への強い執念を示すのには訳がある。これまでになく良好な身体状態で２０２５～２０２６シーズンを戦っているためだ。ドンチッチはチームの速攻を担うガードでありながら、かつて体重が１２０ｋｇを超え、「自己管理ができていない」と批判された。しかし今季は一変した。オフシーズンに厳しい減量に取り組んだドンチッチは、シーズン序盤から驚異的なパフォーマンスを見せている。ドンチッチは２７日現在、１試合平均３２．５得点で得点ランキング１位を走っている。シュート感覚も好調で、史上最速となる開幕から１２試合で４００得点、１００アシストを突破した。２６日に行われたロサンゼルス・クリッパーズとの「ロサンゼルス・ダービー」では、３点シュート７本を含む４３得点（１３アシスト、９リバウンド）を叩き出し、レイカーズの１３５－１１８の勝利を牽引した。レイカーズはドンチッチの活躍で西カンファレンス２位（１３勝４敗）につけている。２０１８～２０１９シーズンにダラス・マーベリックスで新人王を獲得したドンチッチは、「オールＮＢＡファーストチーム」（ベスト５）に５度選出された特級ガードだが、まだ優勝リングを手にしていない。マーベリックスでは２０２３～２０２４シーズンにチームをファイナルへ導いたものの準優勝に終わった。マーベリックスの看板スターだったドンチッチは今年２月、レイカーズへのトレードという苦い決断を経験した。マーベリックスが彼を手放した主な理由は、体重管理の失敗と度重なる負傷だったという。トレードの話を聞いてドンチッチは泣きながらスマートフォンを投げつけたという。２０２４～２０２５シーズン途中にレイカーズへ合流し適応期間を過ごしたドンチッチは、シーズン終了後、専属の理学療法士やトレーナー、栄養士で構成された「チーム・ルカ」を組織し、過酷なダイエットに取り組んだ。断続的断食と高タンパク・低糖質食を併用し、筋力と敏捷性を鍛えるトレーニングを１日２回行った。マーベリックスでプレーしていた今年初めには体重が１２２ｋｇだったドンチッチは、１４ｋｇの減量に成功した。スピードと敏捷性が目に見えて向上したドンチッチは、果敢なドライブと高精度の３点シュート（１試合平均３．７本成功、５位）でレイカーズを牽引している。攻守の切り替え速くなったことで、弱点と指摘されてきた守備力も改善されたとの評価だ。身体管理のため毎年２０億ウォン超を投じるチームメートのジェームズは「今は私がドンチッチのトレーニングルーティンを真似しなければならないかもしれない」と語った。一方、ドンチッチと別れたマーベリックスは、同日現在５勝１４敗で西カンファレンス１５チーム中１４位に沈んでいる。ドンチッチのトレードを主導したニコ・ハリソンＧＭ（５３）は、成績不振の影響で１２日に解任された。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com