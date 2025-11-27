「肘打ちで退場」のＣ・ロナウド、Ｗ杯出場に「免罪符」

クリスティアヌ・ロナウド（４０・ポルトガル・写真）が国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）から「執行猶予１年」の処分を受けた。ＦＩＦＡが実刑（出場停止）を科していれば、ロナウドは２０２６年北中米（米国・カナダ・メキシコ）ワールドカップ（Ｗ杯）本大会に通常通り出場できなかった可能性が高い。この判断について、トランプ米大統領が「ロナウドの処分を軽くせよ」と圧力をかけたのではないかという疑惑が浮上している。ロナウドは１３日、アイルランドに０－２で敗れたＷ杯欧州予選Ｆ組第５戦で、後半１５分に肘を振って相手ＤＦダラ・オシェイ（２６）の背中を打った。ビデオ判定（ＶＡＲ）で確認した審判団は、ロナウドに即座にレッドカードを提示した。ロナウドが代表戦で退場処分を受けたのは、出場２２６試合目にしてこの日が初めてだった。ＦＩＦＡ規定では、肘で相手選手を打つ行為は暴力行為に該当し、通常は追加で３試合出場停止となる。Ｗ杯予選で受けた処分は本大会にも適用されるため、ポルトガルはすでに予選最終第６戦をロナウド抜きで戦ったが、処分次第では本大会の初戦と第２戦に出られない可能性もあった。だがＦＩＦＡは２６日、「ロナウドの反則は重大な暴力とは判断しがたい」とし、「今後１年以内に同様の行為を行った場合に限り、２試合の出場停止処分を執行する」と発表した。こうした中、「トランプ大統領介入説」が広がったのは、ロナウドが１８日、婚約者ジョージナ・ロドリゲス（３１）と共にホワイトハウスを訪問したからだ。米スポーツ専門誌「ジ・アスレチック」は「ロナウド抜きでＷ杯を開催すれば興行面で苦戦する。こうした理由で決定が下された」と批判した。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com