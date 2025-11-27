現代自グループ、アジア太平洋の有力広告賞で４冠

短編映画「夜釣り」（写真）は、俳優のソン・ソックが制作と主演を務めた作品だ。全体の長さが１３分に満たない本作には、三つの特徴がある。ＣＧＶの劇場で１０００ウォンの有料上映が行われた点、すべての画面が車載カメラの視点で撮影されている点、そしてクレジットタイトルの出演者欄に現代（ヒョンデ）自動車の電気自動車「アイオニック５」が登場人物として記載されている点である。映画と広告の境界を巧みに行き来する「夜釣り」を企画した現代自動車グループの広告代理店イノーションが、「２０２５ワンアジア・クリエイティブ・アワーズ」で、「今年のブランド」と「今年のエージェンシー」に選ばれた。グローバル・クリエイティブ産業で影響力を持つ非営利団体「ザ・ワン・クラブ・フォー・クリエイティビティ」が授与するこの賞は、アジア太平洋地域で権威ある広告賞であり、２０２０年の創設以来、韓国のブランドおよび広告代理店が同賞を受賞するのは今回が初めてだと現代自グループは説明した。これまで、このタイトルはＢＢＤＯ、レオ・バーネット、ｏｇｉｌｖｙなど世界的な大手エージェンシーが手にしてきた。同じ機関で、現代自グループは「今年のベストキャンペーン」「今年のマーケター」にも選ばれ、計４部門で最高評価を受けた。ザ・ワン・クラブ・フォー・クリエイティビティは、広告そのものの完成度だけを審査するのではなく、各国の文化的多様性を評価基準として反映することで知られている。「夜釣り」はこの観点で高い評価を受け、「クリエイティブ・エフェクティブネス」「ブランデッド・エンターテインメント」などの分野で最高賞（Best of Discipline）を受賞するなど、計１２の受賞を果たした。「夜釣り」を企画した現代自ブランドマーケティング本部長のチ・ソンウォン氏も、「今年のマーケター」に選ばれた。イノーションはこのほか、老朽化した銭湯をリモデルし、主な利用者である高齢者が転倒などの事故なく安心して利用できるようにした「安全銭湯」プロジェクトなど、自社のＣＳＲ（企業の社会的責任）活動でも２つの賞を受賞した。現代自グループは、「今回の受賞は、現代自とイノーションがともに創造力を磨き、新たな挑戦を続けてきた成果である」とし、「今後も顧客と新しい方法で向き合える差別化された試みを続けていく」と述べた。李沅柱 takeoff@donga.com