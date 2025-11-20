アドフォカートのマジック　人口１５万のキュラソー、初のＷ杯本大会へ

人口１５万人の「小国」キュラソーが、１４億の人口を抱える中国も成し遂げられなかった２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）本大会進出を決めた。キュラソーは１９日に行われた北中米Ｗ杯３次予選Ｂ組最終第６戦でジャマイカと０−０で引き分けた。勝ち点１２で首位を守り、勝ち点１１のジャマイカを１点差で退け、史上初のＷ杯本大会進出を果たした。北中米Ｗ杯３次予選は１２カ国が３組に分かれて争い、各組１位が本大会に直行する方式だ。人口１５万６１１５人のカリブ海の島国キュラソーは、Ｗ杯出場国として史上最も人口が少ない。従来の記録は、２０１８年ロシア大会に出場したアイスランド（当時３５万人）。キュラソーの国土面積は４４４平方キロメートルで、ソウル（６０５．２平方キロメートル）よりも小さい。本大会出場国が従来の３２カ国から北中米大会から４８カ国へと拡大されたことで、これまで「地球最大の祭典」をテレビで見るだけだった国々が次々と本大会に姿を現している。キュラソーのほか、ヨルダン、ウズベキスタン、カーボベルデなどもＷ杯デビューを飾る。一方、「サッカー強国化」を掲げてきた中国はアジア予選で敗退。中国がＷ杯本大会を踏んだのは２００２年の韓日大会が唯一だ。キュラソーは１０年前までＦＩＦＡランキング１５０位台の弱小国だった。しかし欧州でのプレー経験を持つ選手を中心に成長を続け、現在のランキングは８２位まで上昇した。昨年１月に就任した「百戦錬磨」のディック・アドフォカート監督（７８・オランダ・写真）はチームの組織力を高め、新たな歴史をつくった。アドフォカート氏は家族の事情で、この日のジャマイカ戦ではベンチに入らなかった。彼が北中米Ｗ杯本大会までキュラソーを率いれば、２０１０年南アフリカ大会時のオットー・レーハゲル監督（ギリシャ）が持つ本大会最年長監督記録（７１歳）を更新することになる。アドフォカート氏は２００６年ドイツ大会で韓国代表を率いた指揮官でもある。ドイツ大会のトーゴ戦で韓国に「Ｗ杯初のアウェー勝利」をもたらしたが、１６強進出には届かなかった。当時、洪明甫（ホン・ミョンボ）現韓国代表監督（５６）がアドフォカート監督のコーチとして補佐していた。キュラソーは北中米大会の組み合わせ抽選で第４ポットに分類され、第２ポットが有力な韓国（２２位）と同組になる可能性もある。この場合、師弟が２０年ぶりに敵将として相まみえることになる。北中米Ｗ杯予選Ｃ組では、ハイチがニカラグアを２－０で下し、５２年ぶりとなる２度目のＷ杯出場を決めた。同日行われた欧州予選Ｃ組では、スコットランドがデンマークとの最終戦で後半アディショナルタイムに２点を奪い４－２で勝利して本大会切符を手にした。スコットランドのＷ杯本大会出場は１９９８年フランス大会以来２８年ぶり。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com