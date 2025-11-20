デュース、２８年ぶりに新曲、故キム・ソンジェの声をＡＩで復元

１９９０年代に大きな人気を集めたヒップホップデュオ「デュース」が、２８年ぶりに新曲を発表する。故キム・ソンジェ（写真右）の声は人工知能（ＡＩ）で復元して収録する。１９日、デュースのメンバーであるイ・ヒョンド（５３）が率いるワイドカンパニーによると、デュースは２７日午後６時、４枚目のオリジナルアブバムの始まりを告げる新曲『Ｒｉｓｅ（ライズ）』を公開する。この曲は、デュースと言えば思い浮かぶニュージャックスウィングのサウンドで、ＡＩボーカル復元技術を用いてキム・ソンジェの声を盛り込んだ。ワイドカンパニーの関係者は「『Ｒｉｓｅ』は、デュースが３枚目以降にアルバムを出していたらどんな音楽を聴かせていただろうか、という想像から作った曲だ」とし、「『再び立ち上がる』というタイトルの通り、デュースの音楽的遺産を現在の感覚で蘇らせ、復帰を告げる作品になるだろう」と説明した。デュース側は新曲のため音声ＡＩ専門企業とパートナーシップを結び、デュースの声と感性を現代的に復元する作業に力を注いだ。４作目のプロジェクトはイ・ヒョンドが総括プロデューサーを務める。１９９３年にデビューしたデュースは、韓国ヒップホップを大衆化させた代表的存在とされる。『ナルル トラワ（私を振り返って）』『ヨルム アネソ（夏の中で）』などで人気を博したが、１９９５年の３枚目のオリジナルアルバム「フォース・デュース」を最後に解散した。２人の声が収められた最後のアルバムは、１９９７年のベスト盤「デュース・フォーエバー」である。デュースは今回の「Ｒｉｓｅ」公開を皮切りに、来年上半期の発表を目標に４枚目を準備している。ワイドカンパニーとＫＴは２７日、ソウル市鍾路（チョンノ）区の光化門（クァンファムン）ＫＴスクエアと世宗（セジョン）文化会館トゥラクで、リスニングイベント「The Sound Stage with KT」を開催する。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com