李大統領「ＵＡＥとＡＩ産業協力、未来成長の原動力を共に創出」

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を国賓訪問中の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１９日（現地時間）、韓－ＵＡＥビジネス・ラウンドテーブルで、「人工知能（ＡＩ）を中心とした先端産業協力を通じて、未来の成長原動力を共に創り出そう」と述べた。投資、国防・防衛産業、原子力発電、エネルギーという伝統的な４大核心分野に加え、ＡＩを韓－ＵＡＥがともに歩む未来パートナーシップの方向性として提示した。李氏は基調演説で、「今回の訪問を機に、ＡＩデータセンターやバイオテックまで先端産業協力を加速させるべく、戦略的パートナーシップをアップグレードする」と述べた。さらに「韓国はＨＢＭ（高帯域幅メモリ）などの半導体技術とＥＰＣ（設計・調達・施工）の設備能力を基盤に、ＵＡＥが目指す『２０３１年ＡＩハブ』への跳躍に向けた最も信頼できるパートナーとなる」と強調した。前日、両国は「戦略的ＡＩ協力フレームワーク」に関する覚書（ＭＯＵ）を締結した。李氏はまた、クリーンエネルギーと防衛産業分野も両国の成長モメンタムとして提案した。李氏は「ＵＡＥの太陽光発電ポテンシャルと韓国の先端バッテリー技術力を組み合わせたエネルギー転換協力は、２０５０年の炭素中立共同達成、環境にやさしい転換に大きく貢献することは明らかだ」と述べた。防衛産業についても、「共同開発・技術協力、現地生産に至るまで協力水準を引き上げ、両国の防衛産業の発展に寄与することを期待する」と述べた。ＵＡＥのハーリド・ビン・ムハンマド・アール・ナヒヤーン皇太子は、「ＡＩ、クリーン再生エネルギー、持続可能な発展は我々が重視する目標だ」とし、「韓国とＵＡＥの関係は４５年の外交関係を超える」と強調した。ＵＡＥのサーニー・ビン・アフマド・アール・ゼイユーディ対外貿易相も「両国関係は新たな協力の扉を開いた」と述べた。同日の行事には、三星（サムスン）電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、現代（ヒョンデ）自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、ハンファグループの金東官（キム・ドングァン）副会長、韓国経済人協会の柳津（ユ・ジン）会長（豊山グループ会長）らが出席した。李氏は２泊３日のＵＡＥ国賓訪問の日程を終え、国交３０年を迎えたエジプトへ向かった。朴訓祥 tigermask@donga.com