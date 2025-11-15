大谷、今年も満場一致でナ・リーグＭＶＰ

大谷翔平（３１、ロサンゼルス・ドジャース、写真）が、今年も満場一致で最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。米国野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は１４日、メジャーリーグ（ＭＬＢ）の両リーグＭＶＰ投票結果を公開した。大谷は１位票３０票を獲得し、２年連続でナショナルリーグＭＶＰに選出された。大谷は今年、打者として打率０．２８２、５５本塁打、１０２打点を記録した。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）１．０１４もナ・リーグ１位の記録だった。大谷は６月１７日のサンディエゴ・パドレス戦から投手としても復帰し、１４試合で４７回を投げ、１勝１敗、防御率２．８７、６２奪三振を残した。大谷はロサンジェルス・エンゼルス所属だった２０２１年と２０２３年のアメリカンリーグＭＶＰ受賞を含め、通算４度リーグＭＶＰを獲得した。４度すべて満場一致だった。ＭＬＢの歴史上、大谷よりＭＶＰ受賞回数が多い選手は、バリー・ボンズ（６１・引退・７回）だけだ。大谷は「今年最も重要なのは、ワールドシリーズを２年連続で制したという事実だ。ここにＭＶＰにまで選ばれ、これ以上望むものはない。チームメートやスタッフのみんなに本当に感謝している」と語った。大谷以前に２年連続でワールドシリーズを制し、リーグＭＶＰにも選ばれた選手はジョー・モーガン（１９４３～２０２０）だけだった。モーガンは「ビッグ・レッド・マシン」と呼ばれた１９７５年と１９７６年にシンシナティ・レッズで同じ記録を残した。アーロン・ジャッジ（３３、ニューヨーク・ヤンキース）も２年連続でア・リーグＭＶＰの栄誉に輝いた。ジャッジは１位票１７票、２位票１３票を獲得し、合計３５５点でリーグ本塁打王（６０本）のカイル・ローリー（２９、シアトル・マリナーズ、３３５点）を２０点差で上回った。ＭＬＢ両リーグで２年連続ＭＶＰが同時に誕生したのは初めて。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com