来韓のベンツ会長がＬＧや三星の首脳と相次いで会談　「車載電子分野で協力」

メルセデス・ベンツのオラ・ケレニウス最高経営責任者（ＣＥＯ・写真）が１３日、三星（サムスン）やＬＧなど韓国主要グループの中核経営陣と相次いで会談した。自動車の車載電子（電子・電気装置）分野での協力強化が主な議題だ。ケレニウス氏は同日午後１時３０分頃、ソウル汝矣島（ヨイド）のＬＧツインタワーを訪れ、ＬＧグループの経営陣と会談した。ＬＧ電子の曺周完（チョ・ジュワン）最高経営責任者（ＣＥＯ）、ＬＧディスプレーの鄭哲東（チョン・チョルドン）ＣＥＯ、ＬＧエナジーソリューションの金東明（キム・ドンミョン）ＣＥＯ、ＬＧイノテックの文赫洙（ムン・ヒョクス）ＣＥＯなど、自動車部品事業を担う系列会社の経営陣がケレニウス氏と会い協力策について協議した。ケレニウス氏は「（ベンツは）ＬＧと強固なパートナーシップを長く維持してきた」とし、「両社が共に実現する素晴らしい技術を見守ってほしい」と語った。ケレニウス氏は続いてＨＳ曉星（ヒョソン）の趙顯相（チョ・ヒョンサン）副会長と会い、その後、三星（サムスン）電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長と夕食を共にした。三星電子のオーディオ・車載電子子会社であるハーマンは、ベンツに車載インフォテインメント（情報＋娯楽）システム「ＭＢＵＸ」プラットフォームを供給している。また三星電子は、物理的キーなしで車のドアを開けたりエンジンを始動したりできるデジタルキー分野でもベンツと協力している。今回の会合を機に、三星電子とベンツがディスプレイやバッテリー分野でさらに協力する可能性への期待も高まっている。ケレニウス氏は、２年前の２０２３年８月にも韓国を訪れた。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com