ブレーブス・金河成、２２９億ウォンを放棄しＦＡ市場へ

米国プロ野球メジャーリーグのアトランタ・ブレーブスで今季プレーした内野手・金河成（キム・ハソン、３０）が、来年の１６００万ドル（約２２９億ウォン）の保証年俸を放棄し、フリーエージェント（ＦＡ）市場に参入する。MLB.comは４日、「金河成がＦＡ権を行使する決断をした。古巣ブレーブスは独占交渉権を失った」と伝えた。金河成は２０２１年にサンディエゴ・パドレスに入団し、２０２４シーズン終了後にＦＡ資格を得てタンパベイ・レイズと２年総額２９００万ドルで契約した。肩の負傷で期待より低い条件で契約しながら、１年後のオプトアウト（契約破棄）条項を盛り込んでいた。２０２５シーズン途中、トレードでブレーブスに移籍した金河成は９月の２４試合に出場し、打率．２５３、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）．６８４で復調を示した。金河成はＦＡ市場で現行契約より好条件を提示されると見込まれている。今オフのＦＡ市場では、金河成クラスの守備力と打撃力を兼ね備えた遊撃手はほとんどいない。地元メディアは、金河成が３年４８００万～６０００万ドル（約６９０億～８６２億ウォン）規模の契約を勝ち取るだろうと予測している。任寶美 bom@donga.com