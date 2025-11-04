米国の国債、２カ月で１兆ドル増　「政府機関閉鎖」招いた財政悪化で過去最大に

米連邦政府閉鎖の原因となった国家債務問題が、過去２カ月の間に約１兆ドル（約１４２７兆ウォン）増加するなど、ますます深刻化している。国際通貨基金（ＩＭＦ）は最近、「米国政府の債務は２０３０年には財政危機国だったイタリアとギリシャを上回る」との見通しまで示した。３日（現地時間）、ＡＰ通信などによると、米財務省は先月、国家債務が初めて３８兆ドル（約５京４２４１兆ウォン）を突破し、過去最大を記録したと発表した。米国の国家債務は今年８月に３７兆ドル（約５京２８１４兆ウォン）に達し、そのわずか２カ月後に３８兆ドルを超えた。２カ月で１兆ドルも急増した背景には、社会保障制度と医療サービス支出の拡大、利払い費の増加などが挙げられる。最近の連邦政府閉鎖の長期化も、今後の債務増大に影響を及ぼす可能性がある。米行政管理予算局（ＯＭＢ）は、２０１３年の政府閉鎖当時、労働生産性損失によって約２０億ドル（約２兆９０００億ウォン）の費用が発生したと推計している。政府財政監視団体「ピーターソン財団」のマイケル・Ａ・ピーターソン代表は声明で、「政府閉鎖中に国家債務が３８兆ドルに達したのは、立法者たちが基本的な財政責任を果たしていない深刻な兆候だ」と指摘。ペンシルベニア大学ウォートン・スクールのケント・スマッターズ教授も「債務増加はより高いインフレーションと国民の購買力低下を招く」と懸念を示した。米上院合同経済委員会の分析によると、米国の国家債務はこの１年間、１秒当たり７万１２５３．９ドル（約１億ウォン）のペースで増加している。米国は２００１年以降、毎年財政赤字を記録しており、２０１６年以降はコロナ禍などを経て赤字幅が一層拡大している。ＩＭＦは先月２７日、２０３０年末までに米国の国内総生産（ＧＤＰ）に対する総債務比率が１４３．４％に達し、過去最高を更新すると予測した。これはかつて欧州の財政危機の中心にあったイタリアやギリシャよりも深刻な水準だ。特に、米国とは異なりイタリアとギリシャは緊縮政策により国家債務比率を積極的に引き下げる方針を示している。金聖模 mo@donga.com