失敗の可能性を引き受ける生き方







「もし彼が成功ではなく失敗を目標にし、その計画通りに失敗するとすれば、その失敗は彼にとって最初の成功になるだろう」（アン・ギュチョル『失敗しない方法』）



人は「失敗」と呼ばれるあらゆる出来事の前で、一瞬たりとも自由でいられたことがあるだろうか。私自身、たった一度でも「失敗」を楽しめたことがあっただろうか。ひたすら平静を求めて生きてきた私にとって、この一文ははるか遠くに置かれた言葉のように感じられた。なぜなら私はいつも、頂点とどん底のあいだにある生ぬるい人生を選んできたからだ。あまりにもまぶしすぎるわけでもなく、かといって完全に暗いわけでもない道を歩きながら、人生の多彩さを感じ取ろうとしていた。振り返ってみれば、それは私の思い上がりだった。



最近のメディアでは、「回避型（Ａｖｏｉｄａｎｔ）」と「安定型（Ｓｅｃｕｒｅ）」という概念で生き方を説明することがある。向き合うべき状況に直面したとき一歩引いて感情的な消耗を減らそうとする傾向を回避型と呼び、自らの不安を認めたうえで状況に率直に向き合おうとする姿勢を安定型という。私たちはしばしば安定型の人間を一つの理想的な基準のように想定するが、私はどのような在り方にも正しさと誤りの明確な境界はないと思う。重要なのは、どの態度を選んだかではなく、失敗の可能性を人生の中にどれだけ許容しているかということなのだろう。



失敗することによって、かえって失敗しないという逆説を体験すること。数々の失敗が集まり大きな円を描くなら、私たちは最も単純でありながら最も完全な世界に出会うのかもしれない。どの道にそれても結局は再びつながり、至る所に立つ道標が次の方向を示してくれるだろう。今すぐ完璧な結果を選ぼうと焦るより、ときに滑り、逸れていく過程さえ人生の目標として受け入れてもよいのではないか。今日の逸脱が、いつか私を正しい場所へ導くのかもしれない。

