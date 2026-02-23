三星電子、１年ぶりにＤＲＡＭの世界首位奪還

三星（サムスン）電子が、業界最大級の半導体生産能力をてこに、１年ぶりに世界ＤＲＡＭ市場の売上高首位に復帰した。市場調査会社のオムディアによると、昨年１０～１２月期の三星電子のＤＲＡＭの売上高は前期比４０．６％増の１９１億５６００万ドル（約２７兆７４７５億ウォン）だった。これは同期間の世界ＤＲＡＭ市場全体の売上高（５２４億７０００万ドル）の３６．６％に当たる。売上高基準で三星電子が世界ＤＲＡＭ市場首位を奪還したのは、２０２４年１０～１２月期にＳＫハイニックスに首位を明け渡して以来、１年ぶりのことだ。ＳＫハイニックスの昨年１０～１２月期のＤＲＡＭの売上高は１７２億２６００万ドル（約２４兆９５１９億ウォン）で、前期比２５．２％増加したが、市場シェアは３４．１％から３２．９％へ小幅低下し、２位にとどまった。米マイクロンはシェアが２５．８％から２２．９％に低下した。一方、中国の長鑫存儲技術（ＣＸＭＴ）は３．７％から４．７％へ小幅上昇した。三星電子の首位奪還は、汎用ＤＲＡＭ価格の上昇基調と高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）の販売増加が重なった結果とみられる。大量生産能力を積極的に活用し、業績の伸び幅を拡大したとの分析が出ている。三星電子は次世代ＨＢＭ「ＨＢＭ４」を前面に、ＤＲＡＭ市場首位の維持に乗り出す計画だ。１秒当たり最大１３ギガビット（Ｇｂ）の速度を実現するＨＢＭ４は、ＮＶＩＤＩＡの最新人工知能（ＡＩ）アクセラレーター「ベラ・ルービン」に搭載され、すでに量産に入っている。最近は世界の巨大ＩＴ企業を中心に推論型ＡＩチップの需要が増えており、グーグルやアマゾンなどへのＨＢＭ供給規模も拡大する見通しだ。三星電子は先月の業績発表で、「今年のＨＢＭの売上高は、前年比で３倍以上増加する」と明らかにしている。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com