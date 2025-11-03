漢江フェリーバス、１カ月ぶりに運航再開　期待と不安が交錯

頻発する故障や衝突事故などで運航を中断していた漢江（ハンガン）フェリーバスが１日、再び運航を開始した。９月１８日に本格運航を始めてからわずか１０日で機械故障で停止していた同バスは、３４日間にわたり無乗客で試験運航を続けてきた。運航再開初日となる同日、松坡区（ソンパグ）の蚕室（チャムシル）船着場と江西区（カンソグ）加陽洞（カヤンドン）の麻谷（マゴク）船着場ではそれぞれ４１人と２６人が乗船した。最初の便は午前９時に蚕室を出発し、玉水（オクス）船着場に午前９時３７分、汝矣島（ヨイド）に午前１０時２３分に到着するなど、定刻どおりに運航した。運航中断の１カ月間、ソウル市は計３００回の無乗客試験運航を実施。接岸訓練や設備点検、乗組員教育を集中的に強化した。試験期間中には３件の事故が発生。先月８日には江西区麻谷船着場で船同士が衝突し、発光ダイオード（ＬＥＤ）ムードライトが破損。１７日には麻浦区望遠洞（マポグ・マンウォンドン）の望遠船着場で夜間ブイを識別できず衝突、２０日には広津区紫陽洞（クァンジング・チャヤンドン）の纛島（トゥッソム）船着場で構造物に接触した。ソウル市はこれらをいずれも機械欠陥ではなく乗組員の人的ミスと判断した。漢江フェリーバスは麻谷から蚕室まで計７の船着場を結ぶ。毎日午前９時から午後９時３７分まで、１日１６便運航される。平日と週末ともに１時間３０分置きの運行。一般乗船券は３０００ウォン、無制限の公共交通乗り換えが可能な「気候同行カード」に月５０００ウォンを追加すれば、１カ月間乗り放題となる。同フェリーバスは電気船とハイブリッド船計８隻で運航。ソウル市は年末までにさらに４隻を導入し、来年３月から計１２隻での運航を予定している。オ・スンジュン記者 ohmygod@donga.com