韓国軍偵察衛星５号機を打ち上げ

北朝鮮の核・ミサイル挑発の兆候を密着監視する韓国軍の軍事偵察衛星が２日、打ち上げられた。北朝鮮に対する先制打撃（キルチェーン）の「目」となる５基のうち最後の５号機だ。韓国軍による独自の軍事偵察衛星確保は、李在明（イ・ジェミョン）政権が本格的に進める「任期内の戦時作戦統制権（戦作権）移管」の３大条件を満たすためにも必要であり、今回の５号機打ち上げ完了を機に、戦作権移管が加速するとの見方も出ている。韓国国防部は「軍事偵察衛星５号機が２日午後２時９分（韓国時間）、米フロリダ州ケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられ、午後２時２３分にロケットと正常に分離し、目標軌道に入った」と発表した。同衛星は米民間宇宙企業スペースＸの再使用ロケット「ファルコン（Ｆａｌｃｏｎ）９」に搭載されて打ち上げられた。１号機は電子光学（ＥＯ）・赤外線（ＩＲ）装備が搭載さえた衛星で、雲などの気象条件で映像取得に制限があった。だが２～５号機は高性能合成開口レーダー（ＳＡＲ）搭載衛星で、昼夜・天候を問わず北朝鮮内部を集中的に監視できる。国防部関係者は「ＥＯ・ＩＲ衛星は得られる映像の可読性が高いという利点があり、両タイプを相互補完的に運用すれば、韓国軍の対北朝鮮監視・偵察能力は大きく向上する」と強調した。韓国軍当局は、軍事偵察衛星５号機の打ち上げ完了を契機に、戦作権移管が一層進むと期待している。２０１４年に韓米両国が合意した戦作権移管の３大条件は、「連合防衛主導に必要な軍事的能力」「同盟の包括的な北朝鮮核・ミサイル対応能力」「戦作権移管に見合う韓半島および域内の安全保障環境」だ。韓国軍が偵察衛星を確保し、対北朝鮮監視の死角を減らすとともに、北朝鮮の映像・写真に対する米軍依存を脱却することは、「連合防衛主導に必要な軍事的能力」の確保に該当する。韓国軍は、重量８００～１０００キログラｋｇの中大型偵察衛星５基の運用に加え、２８年までに小型（５００ｋｇ以下）および超小型（１００キログラム未満）偵察衛星６０基余りを追加で打ち上げる計画だ。孫孝珠 hjson@donga.com