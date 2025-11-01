国立博物館「ＭＵ：ＤＳ」人気で…今年売上初の３００億突破

韓国の伝統文化への世界的関心が高まる中、国立博物館の文化商品「ＭＵ：ＤＳ（ミューズ）」の売上が過去最高を記録した。３１日、国立博物館文化財団によると、今年１～１０月のＭＵ：ＤＳ売上は約３０６億４千万ウォンと暫定集計され、昨年の年間売上２１２億８４００万ウォンを上回る歴代最高額となった。財団は当初、年末にＭＵ：ＤＳ売上が３００億ウォンに達すると予測していたが２カ月も早まった。ＭＵ：ＤＳの売上は２０１６年（６１億ウォン）以降毎年徐々に増加し、２０２０年のコロナ禍に３７億ウォンと一時減少したが、２０２２年以降は１１６億→１４９億→２１２億ウォンと急増した。特に今年は、ネットフリックス（Netflix）のアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」公開後の７月から月間売上が２倍以上に跳ね上がった。６月約２１億ウォンだった月間売上は７月４９億５７００万ウォン、８月５２億７６００万ウォンを記録した。博物館の関係者は「ＫＰＯＰガールズやＭｎｅｔ『ワールド・オブ・ストリート・ウーマン・ファイター』の韓国チーム『ボムジョプ』の公演に登場した鵲虎図や韓服など韓国伝統文化要素が注目され、博物館文化商品への関心も高まった」と話した。金民 kimmin@donga.com