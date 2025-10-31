トランプ大統領、首脳会談１時間前に「即座に核実験せよ」

トランプ米大統領は３０日、中国の習近平国家主席との首脳会談の１時間前に、核実験を再開すると宣言した。米国が１９９２年以降維持してきた核実験停止政策を覆し、３３年ぶりに核実験を再開する可能性に注目が集まる。トランプ氏は同日午前１０時ごろ、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」で「他国の核実験プログラムに対応し、戦争省（国防省）に我々の核実験を同等の水準で開始するよう指示した」とし、「この手続きは即座に開始される」と強調した。習氏との会談を終え米国へ帰国する専用機「エアフォースワン」内でも「我々は他国より多くの核兵器を持ちながら実験はしていない」と述べ、「実験場所もあり、（核実験計画も）発表する」と重ねて強調した。米国は９２年、当時のジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ大統領が核実験停止を宣言して以来、核実験を行っていない。クリントン元大統領も９６年に『包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）』に署名し、核実験禁止の方針を継続してきた。今回の発表は、ロシアのプーチン大統領が２９日、核兵器搭載可能な水中無人機「ポセイドン」の実験に成功したと明らかにした翌日に出された。ロシアは２６日にも新型原子力巡航ミサイル「ブレヴェスニク」の発射成功を主張し、連日核戦力を誇示している。これを受け、米国がロシアと中国を牽制したとの見方が出ている。トランプ氏はトゥルース・ソーシャルの投稿でも「ロシアと中国は５年以内に米国の核兵器保有量に並ぶだろう」とし、両国を名指しして核実験再開の必要性を主張した。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）によると、今年１月時点でロシアは４３０９発の核兵器を保有。米国３７００発、中国６００発が続く。イ・ジユン記者 asap@donga.com