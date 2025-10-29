世宗市設置の「ネイバーＡＩエンジン」、「高効率冷却で２４時間稼働」

「来年４月までに『閣世宗（カクセジョン）』で直接液体冷却（ＤＬＣ＝Direct Liquid Cooling）方式を検証し、２０２７年に増設される第２区のサーバールームにはＤＬＣを適用する予定です」２７日、世宗市集賢洞（セジョンシ・チプヒョンドン）の都市先端産業団地にあるネイバーの大規模なデータセンター「閣世宗」の現場懇談会で、ノ・サンミン・ネイバークラウドデータセンター長はこう述べた。サッカー場４１個分に相当する２９万４０００平方メートルの敷地に建てられた「閣世宗」は、電力と冷却効率を考慮し、人工知能（ＡＩ）のインフラが２４時間安定して稼働できるよう構築された。２０２３年１１月に第１区が稼働しており、２０２７年と２０２９年に第２と第３区が増設される。数万台のグラフィック処理装置（ＧＰＵ）が休むことなく稼働し、大規模なＡＩ演算が行われるため、冷却効率は不可欠だ。特に第２区に適用されるＤＬＣ技術が注目されている。ＤＬＣは、チップに取り付けられた冷却板やサーバー間に設置されたパイプに冷水を流して、高性能ＧＰＵで発生する熱を冷却する方式だ。現在、国内の複数企業がＤＬＣシステムを実証している段階で、商用化された事例はない。ＤＬＣ方式が注目されるのは、ＡＩ学習に使用されるＧＰＵの性能が高度化し、発熱量が増大しているためだ。実際、エヌビディアの最新のＧＰＵモデル「Ｂ３００（ブラックウェル）」の最大消費電力は１０００Ｗで、従来モデルのＨ２００に比べて約４０％高く、発熱量は約４倍に増えている。ＤＬＣ方式は、空冷式に比べて必要なスペースが少なく、エネルギー効率も高い。ネイバークラウドは現在、ＤＬＣ方式のほか、電気を通さない特殊液体（冷却油）にサーバーを浸して冷却する液浸冷却方式など、さまざまな高効率冷却方式を検討している。新たな冷却システムが定着するまで、「閣世宗」に適用された『ナム－３（ＮＡＭＵ－３・ＮＡＶＥＲ Ａｉｒ Ｍｅｍｂｒａｎｅ Ｕｎｉｔ）』空調システムを最大限活用する予定だ。ナム－３は自然風を活用し、従来の空調システムに比べてエネルギーを最大７３％削減した。ネイバークラウドは、これまでのＧＰＵ運用効率のノウハウを基に、独自のサーバー構築なしでもＧＰＵ資源を購読して利用できる「ＧＰＵａａＳ（ＧＰＵ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ）」事業に注力する方針だ。イ・サンジュン・ネイバークラウド最高情報責任者（ＣＩＯ）は「国内企業が手軽にＡＩを活用できるエコシステムを構築できる。今後、ＧＰＵａａＳ事業がネイバークラウド事業の約半分を占めることになるだろう」と述べた。世宗市＝チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com