「夢のバッテリー」搭載のＥＶ、２０３０年以降量産へ

電気自動車（ＥＶ）市場の「ゲームチェンジャー」とされる「全固体電池（固体電解質を用いたリチウムイオン電池）」を搭載したＥＶが、２０３０年前後から量産されるとの見通しが示された。韓国自動車研究院は２７日に発表した報告書「全固体リチウムイオン電池の可能性」で、全固体電池の開発が２０２７～２０２８年に商用化可能な水準に達し、まず小型家電に適用されるとの見方を示した。その後、２０３０年以降にはＥＶにも搭載されると見込まれる。自動車メーカーによる新技術の検証に２～３年を要する事情を考慮した結果だ。全固体電池とは、従来のリチウムイオン電池の構成要素のうち、液体電解質を固体電解質に置き換えた電池である。正極・負極に加え、通路の役割を担う電解質まで、文字通りすべてが固体という構造だ。可燃性が低く、火災リスクが少ないのが利点である。可燃性の液体電解質を含むリチウムイオン電池は、外部からの衝撃を受けた際に大規模な火災につながる恐れがあるという欠点が指摘されてきた。全固体電池はまた、エネルギー密度が高く、より多くの電力を蓄えることができる。充電速度も速い。すでに中国をはじめとする主要電池先進国を中心に、全固体電池の開発が活発に進んでいる。同報告書は「中国は官民投資が連動し、実証段階に達したと評価される」と述べた。実際、中国のＥＶメーカー・比亜迪（ＢＹＤ）は２０２７年に全固体電池を搭載した試作モデルを発表し、２０３０年から量産を始めると明らかにしている。一方で、十分な電池寿命の確保が課題として残る。同報告書は「ＥＶに使用される電池は２０００回以上の充放電が可能でなければならないが、現段階の試作品は１０００回未満にとどまり、耐久性が不足している」と指摘した。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com