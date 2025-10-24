高市内閣支持率が７１％、安倍内閣も上回り歴代５位の高さ

２１日に発足した日本の高市早苗内閣の支持率が７１％を記録した。歴代日本内閣の発足直後の支持率では５位で、安倍晋三第１次内閣の支持率を上回る水準となった。読売新聞が２１日と２２日の両日にわたって実施した世論調査によると、高市内閣の支持率は７１％で、支持しない（１８％）の約４倍だった。先月１３日と１４日の調査での前任の石破茂内閣の支持率である３４％と比べても２倍以上高い。１９７８年以降の同紙の調査を基準にすると、発足直後の歴代内閣の中で５番目に高いという。歴代１位は２００１年４月の小泉純一郞内閣の８７％。高市内閣は２００６年９月の安倍第１次内閣（７０％）や２０１２年１２月の安倍第２次内閣（６５％）の支持率も上回った。昨年１０月の石破内閣発足時の支持率は５１％だった。同紙は「前任の石破内閣に比べて、高市内閣は若年層の支持が大幅に上昇した」と分析した。１８～３９歳のうち、８０％が高市内閣を支持すると答えた。前月の石破内閣の支持率は同年齢層で１５％だった。初の女性総理への期待が高いことが背景にあると見られる。支持の理由は「政策が期待できる」が４１％で最も多かった。同日発表された共同通信の世論調査も同様の結果となった。２１、２２日の調査で高市内閣支持率は６４．４％で、前任の石破内閣（５０．７％）や岸田文雄内閣（５５．７％）の発足時の支持率を上回った。「日本初の女性総理が日本社会で女性の活躍を後押しすると思うか」という質問には、７６．５％が肯定的に答えた。キム・ユンジン記者 kyj@donga.com