「南北緊張緩和」基調の中でも…海兵隊が西海ＮＬＬ付近で実弾射撃訓練

韓国海兵隊は１６日、西海（ソへ・黄海）の北方限界線（ＮＬＬ）付近で、Ｋ９自走砲を動員した海上実弾射撃訓練を実施した。韓国政府が連日、南北緊張緩和の基調を強調し、先月には国防部が北朝鮮に対し、非武装地帯（ＤＭＺ）内の軍事境界線（ＭＤＬ）基準線設定のための南北軍事会談を公式提案していたことから、訓練が中止されるとの観測も流れていたが、計画通り実施された。西北島嶼防衛司令部は同日、「海兵隊第６旅団および延坪（ヨンピョン）部隊が、今年第４四半期の海上射撃訓練を支障なく終えた」と明らかにした。訓練は同日午後２時前後に始まり、約１時間にわたって行われた。Ｋ９自走砲が投入され、約１００発が発射されたという。今回の訓練は、今年９月２４日に行われて以来約３カ月ぶりで、四半期ごとに１回、今年は計４回実施された。西北島嶼防衛司令部は、「今回の訓練はＮＬＬ以南の韓国の海域で行われたもので、年例的かつ防衛的性格の訓練だ」と説明した。北朝鮮を挑発する意図の訓練ではないことを強調した形だ。李在明（イ・ジェミョン）政権発足後、初めて西北島嶼海域で実弾射撃訓練が行われた６月には、Ｋ９自走砲などを投入し、２００発以上が発射された。９月には約１７０発が撃たれたが、今回は１５０発に満たないとされる。これを巡り、政府が北朝鮮との対話の契機づくりを念頭に、訓練の水準を調整したとの見方も出ている。過去の訓練で使用された多連装ロケット「チョンム」や対戦車ミサイル「スパイク」は、今回は発射されなかった。軍関係者は、「現地の気象条件や部隊の戦力状況などを考慮して実施したもので、北朝鮮を意識した訓練規模の縮小といった措置ではない」と否定した。一方、北朝鮮がこれに対抗して、ＮＬＬ付近で新型駆逐艦などを動員した挑発に出る可能性も指摘されている。１０月には、金正恩（キム・ジョンウン）総書記が、「北朝鮮版イージス艦」と呼ばれる５千トン級の新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」を視察する様子が公開され、戦闘統制室のモニターに西海ＮＬＬ付近が表示された電子海図が映し出されるなど、ＮＬＬでの挑発を示唆する場面があった。軍関係者は「現時点で、ＮＬＬ付近における北朝鮮軍の挑発的動きは確認されていない」としたうえで、「北朝鮮側も、韓国軍の海上射撃訓練を定例訓練として認識しているとみられるが、万一の事態に備え、万全の対応態勢を整えている」と述べた。孫孝珠 hjson@donga.com