北朝鮮、ＡＰＥＣ目前に慶州射程のミサイル発射

北朝鮮は２２日、黄海北道中和（ファンヘプクト・チュンファ）付近から短距離弾道ミサイル（ＳＲＢＭ）２～３発を発射した。李在明（イ・ジェミョン）政権発足後、初の弾道ミサイル挑発だ。国連安全保障理事会決議に違反する北朝鮮の弾道ミサイル発射は、５月８日に「北朝鮮版イスカンデル（ＫＮ２３）」および超大型放射砲（ＫＮ２５）と推定される複数のＳＲＢＭを東海（トンへ・日本海）上に発射して以来、約５カ月ぶりとなる。慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を狙った武力示威であり、慶州ＡＰＥＣを機にトランプ米大統領の訪韓を控えて存在感を誇示したものとみられる。合同参謀本部によると、２２日午前８時１０分ごろ中和付近から発射されたミサイルは約３５０キロ飛翔し、咸鏡北道（ハムギョンプクト）内陸地域に落下したという。韓国軍は昨年９月１８日に発射した「火星（ファソン）砲１１ダ－４.５」を発射した可能性が高いとみている。「火星砲１１ダ－４.５」は、ＫＮ２３に最大４.５トンの超大型弾頭を装着した機種で、北朝鮮は最大射程距離を５００キロと主張してきた。ミサイルが発射された中和付近から、ＡＰＥＣ首脳会議が開かれる慶州まで約４４０キロ、慶尚北道星州（キョンサンプクト・ソンジュ）の高高度ミサイル防衛システム（ＴＨＡＡＤ）基地までは約３７０キロ離れている。韓国軍関係者は「今回の飛翔距離を見る限り、昨年９月に発射した超大型弾頭級を搭載して性能試験を行ったものと推定される」と述べた。一方、米国の北朝鮮専門メディア「３８ノース」は２１日（現地時間）、最近平安北道鉄山郡東倉里（ピョンアンプクト・チョルサングン・トンチャンリ）の西海（ソへ）衛星発射場でエンジン試験を行った形跡が捉えられたと伝えた。北朝鮮が人工衛星発射や朝鮮労働党創建８０年の軍事パレードで公開した新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星２０」などで挑発の度合いを高めるとの見方も出ている。尹相虎 ysh1005@donga.com