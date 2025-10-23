「ＫＰＯＰガールズ」のハントリックス、バービー人形で登場

ネットフリックス（Netflix）のアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」（写真）の主人公ハントリックスが、バービー人形に作られる。ネットフリックスは２１日（現地時間）、「ＫＰＯＰガールズの玩具製作のため、米玩具大手マテル、ハズブロと共同ライセンス契約を締結した」と発表した。さらに「両社と共同ライセンス契約を結ぶのは業界で前例のないこと」とし、「ファンの爆発的な需要に応え、世界的ヒット作に新たなマイルストーンを打ち立てる契機になる」と説明した。バービー人形で知られるマテルは、最初の製品としてハントリックス人形３種セットを制作する。来月からオンラインプラットフォーム「マテル・クリエーションズ（Mattel Creations）」で予約が可能で、配送は来年から始まる見込みだ。これに加え、アクションフィギュア、アクセサリー、遊び用セットなど、ＫＰＯＰガールズを活用した多様な商品が発売される。「スクラブル」や「バトルシップ」などのボードゲーム製造で知られるハズブロは、最初の製品として「モノポリー・ディール：ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」を発売する予定だ。架空の不動産投資で資金を増やすカードゲームで、米アマゾンや大手小売店で予約を受け付け、来年から配送される。ハズブロの玩具・ライセンシングおよびエンターテインメント部門社長のティム・キルピンは「ＫＰＯＰガールズのダイナミックな世界をスクリーンの向こう側に広げ、ファンに没入型体験を提供できると思う」と期待を示した。一方、国内のマルチプレックス映画館ＣＧＶは、３１日から翌月２日まで「ＫＰＯＰガールズ」シンガロング版を特別上映する。ＣＧＶ龍山（ヨンサン）アイパークモールなど全国１００以上の映画館で、オリジナルサウンドトラック（ＯＳＴ）に合わせて歌いながら映画を楽しめる。応援スティックの持参も可能だ。イ・ジユン記者 leemail@donga.com