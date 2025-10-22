「拷問死」の韓国人大学生、７４日ぶりに遺骨が家族のもとへ

カンボジアでボイスフィッシングなどの犯罪に関与し、韓国に強制送還された容疑者６４人のうち４９人が逮捕された。カンボジアの犯罪拠点で中国人組織に監禁・拷問され、死亡した大学生のパクさん（２２）の遺骨は、７４日ぶりに家族のもとに戻った。警察庁によると、送還された６４人のうち、令状審査を受けた４８人に対して裁判所が逮捕状を発付した。すでに令状が出ていた１人を含め、計４９人が逮捕された。警察は同日、京畿（キョンギ）北部警察庁が捜査中の１０人に対する令状審査を進めており、その結果次第では逮捕者は最大５９人まで増える可能性があるという。犯罪関与の程度が軽い４人については逮捕状を請求せず釈放した。別の１人は検察段階で令状が却下された。一方、８月にカンボジア南部カンポット州のボコール山近くで発見されたパクさん（２２）の遺体は、韓国・カンボジア両国の捜査当局による合同解剖と火葬を経て、２１日、仁川（インチョン）国際空港を通じて帰国した。パクさんは「海外博覧会に行ってくる」と家族に告げて出国したが、大学の先輩であるホン氏（２７）にだまされ、自己名義の口座を現地の中国人ボイスフィッシング組織に渡し、監禁された。その後、暴行と拷問を受け死亡したとされる。パクさんの遺骨は同日、慶尚北道安東（キョンサンプクト・アンドン）に運ばれ、遺族に引き渡された。警察はホン氏ら２人を逮捕し、事件の経緯を調べている。安東＝ミョン・ミンジュン記者 イ・スヨン記者 mmj86@donga.com