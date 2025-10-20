トランプ大統領訪韓時に最高勲章授与、韓国大統領室が検討

李在明（イ・ジェミョン）大統領が、今月末に慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を機に訪韓する予定のトランプ米大統領に、韓国最高位の勲章である「無窮花（ムグンファ）大勲章」を授与することを検討していることが分かった。大統領室は１９日、トランプ氏の訪韓に関連して、「ＡＰＥＣ首脳会議を機にしたトランプ氏の訪韓を念頭に、米国側と緊密に意思疎通を図っている」とし、「実りある訪韓となるよう、日程および礼遇などについて細心の検討を行っている」と明らかにした。大統領室は「礼遇」の一環として無窮花大勲章の授与を検討しているという。これに関連して、大統領室関係者は「相手があることなので、さまざまな案を検討している」と述べた。無窮花大勲章は、賞勲法施行令に定められた大韓民国最高の勲章だ。歴代の大統領夫妻および大韓民国の発展や安全保障に顕著な功績を挙げた友好国の元首夫妻などにのみ授与される。２０１８年には、文在寅（ムン・ジェイン）大統領がフランスのマクロン大統領に同勲章を授与した。最高勲章だけに、本体は貴金属で鋳造され、金・銀・ルビー・アメジストなどの宝石を用いて製作される。１セットあたりの製作費は７千万ウォンを超えるという。トランプ氏は２７〜２９日に日本を訪問した後、２９日に韓国を訪れ、１泊２日の日程で韓米首脳会談や米中首脳会談を行う可能性が高い。大統領室は国賓訪問としての招待を推進している。ユン・ダビン記者 empty@donga.com