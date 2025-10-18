「死にたいけどトッポッキは食べたい」の著者ペク・セヒ氏、５人の命救い死亡

うつ病の治療過程を綴ったエッセイ『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者、ペク・セヒ氏（写真）が亡くなった。享年３５歳。韓国臓器組織提供院は１６日、京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）の国民健康保険一山（イルサン）病院で、ペク氏が脳死による臓器提供で５人の命を救ったと１７日に発表した。ペク氏は、心臓や肺、肝臓、両側の腎臓を提供した。脳死に至った経緯は公表されていない。高陽市で３姉妹の次女として生まれた故人は、幼い頃から読書と執筆を好んだ。東国（トングク）大学文芸創作学科を卒業後、出版社で約５年間勤務し、２０１８年にエッセイ『死にたいけどトッポッキは食べたい』を刊行し作家デビュー。気分変調症（軽度うつ状態）がある中で、精神科専門医との対話を率直に綴った本で、ＢＴＳのＲＭもＳＮＳで紹介するなど大きな話題となった。本書は２０１９年刊の『死にたいけどトッポッキは食べたい２』まで、国内外で累計１００万部以上を売り上げたとされる。約２５カ国に翻訳され、２０２２年には英国で出版から６カ月で１０万部が売れた。故人は最近まで執筆活動を続け、６月には初の小説『バルセロナの遺書』を発表した。先月末には京畿道龍仁市（ヨンインシ）でトークコンサートが予定されていたが、作家側の事情で中止されたという。家族によると、故人は困っている人に率先して声をかけ、話を聞き、助けを与える温かい人柄だった。妹のタヒ氏は「姉は文章を通じて人々と心を分かち合い、希望の夢を育んでほしいと願った」と語り、「誰も恨むことができない優しい心を知っているから、今は天国で安らかに休んでほしい」と最後の別れを述べた。朴星民 min@donga.com