ＫＴ「違法基地局」へのアクセスは昨年１０月から、４個から１６個追加

ＫＴの通信網にアクセスし、無断で少額決済被害を引き起こした違法ファムトセル（小型基地局）のＩＤ１６個が追加で確認され、被害規模がさらに拡大している。違法ファムトセルが、１年前の昨年１０月から利用者の携帯電話に無断でアクセスしていたことも確認された。１７日、ＫＴは、ソウル鍾路区（チョンノグ）の本社で無断少額決済・ハッキング事件に関するブリーフィングを開き、違法ファムトセルＩＤ１６個を追加で確認し、計２０個となったと発表した。追加で確認された違法ファムトセルＩＤは、昨年１０月から利用者の携帯電話にアクセスしていたことが判明した。違法ファムトセルＩＤのアクセス履歴のある利用者は２２００人増え、計２万２２００人となっている。アクセス地域は、ソウルや京畿（キョンギ）、仁川（インチョン）から江原道（カンウォンド）まで拡大している。少額決済被害者は６人が増え、計３６８人となり、被害額は３１９万ウォン増加して総額２億４３１９万ウォンとなっている。少額決済被害が発生した期間は今年８月５日からで、ＫＴが９月５日に異常な少額決済をブロックして以来、追加の被害は確認されていない。ただし、未確認の違法アクセスやハッキング事例が今後判明する可能性もあり、被害規模はさらに拡大する可能性がある。ＫＴは、昨年８月１日から先月１０日までに行われた通信課金代行決済１億５０００万件を全数調査した。少額決済８４００万件に、アプリストアやプレイストアなどのアプリマーケットを通したＤＣＢ決済６３００万件を加えたものである。認証方式もＡＲＳ方式から、ＡＲＳ・ＳＭＳ・通信会社ＰＡＳＳアプリを利用した決済まで全てを含めた。今年６月から９月までの３カ月間に行われたＡＲＳ少額決済のみを分析した従来の調査方式は消極的である、との批判に応えたものだ。その結果、主要な犯罪手口とされていたＡＲＳ方式以外に、ＳＭＳ認証による少額決済も行われていたことが判明した。計７７７件の少額決済のうち、ＳＭＳ認証が使用されたのは６３件だった。ＫＴは今回の調査結果を個人情報保護委員会などの関係機関に報告し、追加被害が確認された利用者にはＵＳＩＭ無料交換やＵＳＩＭ保護サービス加入などの保護措置を実施していると明らかにした。チェ・ジウォン記者 ﻿jwchoi@donga.com