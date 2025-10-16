週末、麟蹄スピーディウムで自動車レース祭典同時開催

週末、江原道麟蹄郡（カンウォンド・インジェエグン）でモータースポーツファンを楽しませる催しが一度に開かれる。現代（ヒョンデ）自動車は、１８日と１９日の二日間、麟蹄スピーディウム（SPEEDIUM）で「現代Ｎフェスティバル」と、国際自動車連盟（ＦＩＡ）ＴＣＲワールドツアー兼ＴＣＲアジアなどモータースポーツ大会を同時開催する「麟蹄ワールドツーリングカー・フェスティバル」を麟蹄郡と共催すると発表した。このうちＦＩＡ ＴＣＲワールドツアーは、韓国では初めて開かれるＴＣＲワールドツアーのレース。ＴＣＲは自動車メーカーが競技車両を製作して各レーシングチームに販売する形式のモータースポーツのワールドツアー大会だ。今年は５月からメキシコ、スペイン、イタリア、ポルトガル、豪州などで５ラウンドまでが行われ、麟蹄で６ラウンド目のレースが行われる。各国の参加チームは現代車や日本のトヨタ、ドイツのアウディなど計８社のメーカーが製作したレースカーの中から１台を選んで大会に臨む。大会にエラントラＮ ＴＣＲ（国内名アバンテＮ ＴＣＲ）を供給する現代車側は、韓国で同大会が開催されるのは初めてだと説明している。現代Ｎフェスティバルでは、アイオニック５ＮやアバンテＮなどのレースカーがスピードを競う。単一車種で争うモータースポーツとしては国内大会で最大規模だ。訪れるモータースポーツファン向けの催しも多彩に用意された。大会参加車両と選手をサーキットのスタート地点などで間近に見られる「グリッドウォーク」プログラム、バスでサーキットを巡る「サーキットサファリ」、プロドライバーが運転するアバンテＮに同乗してサーキットを体験する「Ｎタクシー」、無線操縦の模型車「ＲＣカー体験」などの体験プログラムが準備された。現代車は「国内で初めて開催されるＦＩＡ ＴＣＲワールドツアーを記念し、来場者全員が楽しめる催しを行う」と明らかにした。李沅柱 takeoff@donga.com