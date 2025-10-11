臓器移植、待機中の死亡者が昨年３０００人超え

昨年、３０００人を超える患者が臓器提供を待っていたが、移植を受けられず死亡したことが分かった。移植を待つ患者は増加の一途だが、提供制度や社会的認識が追いつかず、ドナーは減少している。１０日、与党「共に民主党」の南仁順（ナム・インスン）議員が保健福祉部から提出を受けた資料によると、昨年、臓器移植待機中に死亡した患者は３０９６人だった。２０２０年（２１９１人）に比べ４１．３％増で、２０１５年に関連統計を取り始めて以来、最多となった。同期間、移植を待つ患者数は３万５８５２人から４万５５６７人へと約２７％増加し、今年上半期（１〜６月）にはすでに４万６４１６人と昨年全体を上回った。一方、移植を受けた患者数は２０２０年の５８８３人から昨年は５０３０人へと１５％減少し、今年上半期（１〜６月）は２３９６人とさらに減少傾向にある。臓器提供の対象となる脳死推定者の報告件数は増えているが、家族の寄贈同意率の低下が影響しているとの分析が出ている。現在、国会には患者本人の事前同意に基づき心停止後の臓器提供を可能にする「循環停止後提供（ＤＣＤ）」法案が提出されているが、依然として常任委員会の審議を通過できていない。南議員は「ＤＣＤの導入が必要だ」と述べ、「迅速な提供と移植を進めるため、関係機関の専門医が提供者の診療記録を入手できるよう制度を改善すべきだ」と訴えた。キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com