警察、李真淑前放送通信委員長を免職翌日に自宅で逮捕

李真淑（イ・ジンスク）前放送通信委員長が２日、警察に逮捕された。ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）警察署は同日午後、ソウル江南区（カンナムク）の自宅近くで李氏を国家公務員法および公職選挙法違反の疑いで逮捕したと明らかにした。警察によると、李氏は昨年８月、国会本会議で弾劾訴追案が可決された後、ユーチューブ番組に出演し「左派は想像しうる全てをやる集団」「多数の独裁に流れれば民主主義ではなく最悪の政治形態になる」と発言した。警察は、これを公務員の政治的中立義務違反であり事前選挙運動に当たると見ている。与党「共に民主党」は４月３０日、李氏を警察に告発し、同党所属の国会科学技術情報放送通信委員らは７月の記者会見で「選挙運動禁止規定に違反した」として辞任を求めていた。警察は告発状を受理した後、李氏に３回以上出頭を求めたが応じなかったという。刑事訴訟法では、犯罪の嫌疑が相当であるにもかかわらず、正当な理由なく出頭要請に応じない場合は逮捕状を発付できると定められている。李氏は永登浦警察署に護送される途中、手錠をかけられた両手を掲げ「戦争です。李在明（イ・ジェミョン）大統領が指示したのですか、鄭清来（チョン・チョンレ）代表が指示したのですか、それとも『改革の娘（ケッタル）』たちですか。放送通信委員会をなくすだけでなく、私、李真淑に手錠までかけるのですか」と叫んだ。李氏の弁護人は「先月２７日午後２時に取り調べに応じる予定だったが、放送メディア通信委員会設置法案の本会議上程で前日夜から２７日夜まで国会に出なければならなかった。こうした事情を伝え、出頭できない旨を記した理由書を提出したにもかかわらず、警察は令状を執行した」と主張した。今回の逮捕は李氏が免職された翌日に行われた。放送通信委員会は先月３０日、放送メディア通信委員会の発足とともに自動的に廃止され、李氏も今月１日に自動免職となった。チェ・ヒョジョン記者 hyoehyoe22@donga.com