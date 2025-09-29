欧米を虜にした三星の「無線掃除機」

三星（サムスン）電子のコードレススティック型掃除機が、米国と欧州の消費者関連メディアで相次いで高評価を得ている。２８日、業界によると、「ビスポークＡＩジェット４００Ｗ」（写真）は、米国の有名な消費者評価メディア「コンシューマー・レポート」が発表した「２０２５年の最高のコードレススティック型掃除機」で１位に選ばれた。同製品は、△ブランド信頼度、△顧客満足度、△清掃性能の各項目で高得点を獲得。特にブランド信頼度では最高点の７７点を記録し、上位１０ブランドと比較しても２０点以上の差をつけた。コンシューマー・レポートは、ビスポークＡＩジェット４００Ｗについて、フローリングやカーペットはもちろん、ペットの毛を掃除する性能にも優れており、平均稼働時間が最も長いと説明した。また、英家電製品評価専門誌「ウィッチ」が実施したコードレススティック掃除機のテストでも１位に輝いた。三星のコードレス掃除機「三星ジェット」も、オランダやイタリア、スペインなど欧州５カ国の有力消費者メディアの評価で１位を獲得した。三星電子は、「米国と欧州市場での高評価を基盤に、技術力と顧客満足度をさらに強化し、掃除機市場での地位を固めていく」としている。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com