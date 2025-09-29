「ロシアのドローン」仏の軍基地にも出没、ＮＡＴＯはバルト海に防空艦投入

デンマークやノルウェーに続き、フランス軍基地にもロシアのものとみられる無人機（ドローン）が出没し、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）がバルト海に防空艦を投入することを決めた。こうした中、欧州最大規模でウクライナ南部のロシア占領地にあるザポリージャ原発への電力供給が５日間途絶え、放射能漏れへの懸念が高まっている。ユーロニュースなどによると、２２日、フランス北西部のムールムロン・ル・グラン基地に正体不明のドローンが出現し、セキュリティ警報が発令された。この基地にはフランス軍５０１機甲連隊が駐屯しており、ウクライナ軍が訓練を行う場所でもある。同日、デンマークにもドローンが現れ、コペンハーゲン空港が一時閉鎖された。ノルウェーのオーランド空軍基地でも複数回ドローンが観測され、２２日にはオスロ空港が閉鎖された。ＮＡＴＯは、フランス軍基地などに出没したドローンがロシアによるものと見ている。これを受け、ＮＡＴＯはバルト海に防空艦を配備するなど警戒活動を一段と強化する方針だと、ロイター通信が２７日に報じた。ＮＡＴＯは今年初めから重要インフラを保護するため、バルト海に軍艦や哨戒機、ドローンを配置する「バルティック・セントリー」作戦を展開してきたが、これをさらに強化する方針だ。これに対し、ロシアのラブロフ外相は「ロシアにはそのような意図はない。わが国へのいかなる攻撃も断固として対応する」と述べた。一方、２３日以降５日連続でザポリージャ原発への外部からの電力供給が行われていない。原発に電力が供給されなければ冷却機が作動せず、原子炉が過熱する恐れがある。２０２２年２月のロシアによるウクライナ侵攻以降、ザポリージャ原発への電力供給が途絶えたのは計１０回だが、４日以上続いたのは初めてだ。現在は非常用発電機で冷却と安全システムに電力を供給しているが、長期化すればこれすらも停止しかねない状況だ。ウクライナとロシアは相手側の攻撃が原因だと責任をなすりつけ合っている。イ・ギウク記者 71wook@donga.com