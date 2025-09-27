李大統領、コスダックＥＴＦに２０００万ウォン投資、収益率２０％

自らを「個人投資家」と公言している李在明（イ・ジェミョン）大統領は、現在総合株価指数（コスピ）だけでなく、コスダックの代表企業を連動型する上場投資信託（ＥＴＦ）にも投資している。城南（ソンナム）市長在任時には、コスダックの個別銘柄にも投資していたことが分かっている。２５日、金融業界によると、李大統領は５月２８日、ユーチューブを通じて、コスピ２００連動型ＥＴＦとコスダック１５０連動型ＥＴＦに、それぞれ２０００万ウォンを投資したと明らかにした。また、コスピ２００連動型の別のＥＴＦについては、毎月１００万ウォンずつ、５年間にわたって積み立て投資を行う予定だという。李大統領は城南市長時代に、コスピやコスダックの個別銘柄に投資し、２０１８年には株式投資額が１３億ウォンに達したこともあった、その後、広域自治体長である京畿道（キョンギド）知事に就任した際には、保有株をすべて売却した。李大統領が投資したコスダック１５０連動型ＥＴＦの収益率は、２４日の終値基準で２０・８％に達した。積立投資は行っていないため、評価益は約４１６万ウォンと試算される。コスダック１５０連動型ＥＴＦの収益率は、同期間のコスダック指数上昇率（１８・４％）を上回る。与党「共に民主党」の議員らも、国内株式市場に連動するＥＴＦへの投資をリレー形式で進めている。リレーを主導している民主党の李素永（イ・ソヨン）議員は、コスダック１５０ＥＴＦを含む自身のポートフォリオをＳＮＳで公開した。李議員は昨年１１月５日から毎月５日、コスピ２００ＥＴＦとコスダック１５０ＥＴＦに１００万ウォンを半分ずつ投資してきた。１１カ月間で総額１１２２万ウォンを投資し、今月１１日現在、約２０％の収益率を上げたという。さらに同日開設した節税口座である個人総合資産管理口座（ＩＳＡ）を通じても、コスダック１５０ＥＴＦに１０００万ウォンを投資した。コスピ２００はコスピの代表２００銘柄で構成される指数であるように、コスダック１５０はコスダックの代表１５０銘柄で構成される主要指数だ。コスピ全体指数と連動するＥＴＦは存在するが、コスダック全体と連動するＥＴＦはない。コスダック振興を目的とした「コスダックグローバル」指数と連動するＥＴＦ２本を除けば、いずれもコスダック１５０に連動するか、コスダック１５０を基準にレバレッジ型や情報技術（ＩＴ）・バイオ企業に特化したものとなっている。コスダック全体に連動するＥＴＦがない理由は、コスダックは変動性が高く、個別銘柄の流動性問題が懸念されるためとみられる。２５日現在、コスダック上場銘柄は１７９６社で、コスピ上場の９５８社の約２倍だが、時価総額が小さい銘柄が多い。実際、２４日の終値基準でコスダック全体の時価総額は４５４兆５２２０億ウォンで、コスピ（２８５８兆４３００億ウォン）の１６％にとどまっている。このため、韓国取引所は今年１月、コスピとコスダックを包括する指数「ＫＲＸ ＴＭＩ（トータル・マーケット・インデックス）」を発表したが、これに連動するＥＴＦはまだ登場していない。ホン・ソクホ記者 will@donga.com