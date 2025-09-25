ＭＬＢも来年から「ロボット審判」導入…「チャレンジ方式」で

米大リーグ（ＭＬＢ）がついに「ロボット審判」を導入する。球団オーナー６人、選手４人、審判１人の計１１人で構成されるＭＬＢ競技委員会は２４日、２０２６シーズンからボール・ストライク自動判定システム（ＡＢＳ）を導入することを決定した。１００年以上、人間の審判が担ってきたボール・ストライク判定に技術が介入するという象徴的な変化となる。韓国プロ野球は２０２４シーズンからすでに１軍試合にＡＢＳを導入している。人間の審判はＡＢＳの判定結果をオーディオで聞き、そのままシグナルだけを送る。人間が機械の判定に介入できない仕組みだ。一方、ＭＬＢは審判にボール・ストライクを判定する権限を残す。その代わり、判定に異議がある場合にＡＢＳでの判定を申請できる。異議申請は投手、捕手、打者など選手のみが可能だ。ロブ・マンフレッドＭＬＢコミッショナーは「選手たちはすべての判定を機械に任せるよりも、『チャレンジ方式』を好んだ。これが今回の発表の核心だ」と説明した。各チームは試合ごとにＡＢＳによる判定を２回申請でき、延長戦では各イニングごとに１回の判定申請権が保障される。判定申請はボール判定が出てから２秒以内に行う必要があり、選手は帽子やヘルメットを叩いて合図する。判定が覆れば判定申請権は消えず、そのまま維持される。ＭＬＢは判定申請が受理されると、「ホークアイ」を通じてボールが通過した正確な位置を示す判定グラフィックを球場の電光掲示板に表示し、選手と観客が一緒に結果を確認できるようにする。韓国プロ野球はタブレットＰＣを通じて球団だけにグラフィックを提供している。ＭＬＢがＡＢＳを部分導入する理由は、これまで人間の審判が適用してきたストライクゾーンが、ＡＢＳが基準とする野球規則上のストライクゾーンと異なるためだ。野球規則では四角形の仮想ゾーンを基準とするが、人間の審判はコーナー際に入った球にはストライク判定をしない傾向があり、実際にはストライクゾーンが楕円形になる。この差を考慮しないと試合進行が滞り、混乱を招く恐れがあった。ＭＬＢ競技委員の一人であるニューヨーク・ヤンキースのオースティン・スレーター選手は「どんな技術も１００％正確ではない。技術に微細な欠点があっても、システム的に生じる誤差は受け入れる準備が必要だ」と話した。韓国プロ野球でもＡＢＳ導入初期は「球場ごとにＡＢＳゾーンにばらつきがある」「身長を基準にするのは実際の打撃姿勢と合わず不公平だ」という不満の声が出ていた。完全なストライクゾーンは存在しない。ＭＬＢは来年から、技術と伝統のバランスを取りながら新たなストライクゾーンを模索する。任寶美 bom@donga.com