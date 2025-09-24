金河成、１０試合連続安打　ブレーブスは９連勝

「オーサム・キム」こと金河成（キム・ハソン、３０、アトランタ・ブレーブス＝写真）が１０試合連続安打を記録した。アトランタは９連勝を飾った。金河成は２３日、本拠でのワシントン・ナショナルズ戦に５番・ショートで先発出場し、４打数１安打、１四球、２得点を挙げ、チームの１１－４の勝利に貢献した。金河成は１－１の同点で迎えた２回裏、先頭打者として打席に立ち、相手先発マッケンジー・ゴアの９球目のチェンジアップを引っ張り、左前打とした。２－１とリードした３回裏には四球を選び、出塁に成功。２度の出塁機会でいずれもホームを踏んだ。金河成の連続試合安打は１４日、ホームでのヒューストン・アストロズ戦から始まった。大リーグで１０試合連続安打を記録したのは、サンディエゴ・ジャイアンツ時代の２０２３年８月５日のロサンゼルス・ドジャース戦以来７８０日ぶり。しかも当時は１６試合連続安打まで記録し、秋信守（チュ・シンス、引退）と並ぶ韓国人メジャーリーガー最多記録だった。９連勝はブレーブスにとって今季最長の連勝記録となった。チームはこの日まで７４勝８３敗、勝率０．４７１で、ポストシーズン進出はすでに消滅しているが、来季への期待を高めている。この間、金河成は打率．３８２（３４打数１３安打）をマークし、連勝に大きく貢献している。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com