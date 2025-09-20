李大統領の支持率６０％　前週比２％ポイント上昇

李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政支持率が６０％台を回復した。韓国ギャラップが１６～１８日、全国の満１８歳以上１００１人を対象に実施した調査（無線電話面接１００％。詳細は中央選挙世論調査審議委員会ホームページ参照）の結果、「うまくやっている」との肯定評価は６０％、「うまくやっていない」との否定評価は３１％だった。李大統領の支持率は９月第１週に６３％を記録した後、前週は５８％まで下落していた。李大統領の国政運営を肯定的に評価した理由は、「経済・民生」が１３％で最も多く、「疎通」（１２％）、「外交」「全般的に良い」（各１１％）が続いた。否定的評価の理由は、「外交」が１８％で最も多く、「過度な福祉・民生支援金」（１０％）、「全般的に悪い」（９％）、「独裁・独断」（８％）の順だった。政党支持率は与党「共に民主党」が４１％、野党「国民の力」が２４％だった。民主党は前回調査より１％ポイント下落し、国民の力は変わらなかった。また、韓国ギャラップが李在明政権下で初めて実施した将来の政治指導者の好感度調査では、曺国革新党の曺国（チョ・グク）非常対策委員長が８％、国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が７％、民主党の鄭清来（チョン・チョンレ）代表と改革新党の李俊錫（イ・ジュンソク）代表がそれぞれ４％だった。金民錫（キム・ミンソク）首相、国民の力の韓東勳（ハン・ドンフン）前代表、金文洙（キム・ムンス）前雇用労働部長官がそれぞれ３％で、呉世勲（オ・セフン）ソウル市長は１％だった。韓国ギャラップは「曺氏は進歩層と民主党支持層で、張氏は保守層と国民の力支持層で好感度が１０％を超えたが、他を大きく引き離すことはなかった」と分析した。キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com