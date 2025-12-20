北朝鮮、軍事境界線の南側にも複数回地雷埋設

北朝鮮が軍事境界線（ＭＤＬ）以南の地域にも地雷を埋設していたことが明らかになった。北朝鮮は昨年春以降、地雷の埋設や防壁の構築など南北分断を進める過程で、ＭＤＬを越えて地雷を設置したという。１９日、韓国軍関係者によると、北朝鮮は今年夏から先月まで、ＭＤＬ付近で南北分離作業を行う中、地雷の一部を韓国側地域に埋設した。これに対し、韓国軍は警告放送や警告射撃を実施するなど、軍事的緊張が高まっていたという。ただし、韓国軍当局は、北朝鮮によるＭＤＬ以南の地雷埋設について、故意ではなかった可能性もあると見ている。北朝鮮がＭＤＬの位置を誤認し、南側地域にまで地雷を埋めた可能性が高いということだ。１９５３年の休戦協定締結当時、全長２４８キロのＭＤＬ沿いに設置された標識物１２９２個のうち、現在は大半が失われ、２００個余りしか残っていない。軍関係者は「標識物の代わりに、韓国と北朝鮮はそれぞれＭＤＬの地図を保有しているが、位置のずれが大きい」とし、「そのため先月、軍当局が北朝鮮に対し、ＭＤＬ基準線設定を協議するための軍事会談を提案したが、反応がない」と述べた。北朝鮮軍が地雷埋設などＭＤＬの国境線化作業中にＭＤＬを侵犯する事例も急増している。合同参謀本部が国会国防委員会所属の野党「国民の力」の姜大植（カン・デシク）議員室に提出した資料によると、北朝鮮軍は３〜１１月に計１６回、ＭＤＬを侵犯した。特に、このうち１０件が１１月４〜２３日に集中し、１０〜１１月の侵犯件数は計１３件にのぼった。１１月は２日に１回の頻度でＭＤＬを越えた計算になる。これについては、１２月の冬季訓練などで作業を中断する前に、１０〜１１月に集中的に作業を進めた結果、ＭＤＬ侵犯が相次いだとの分析が出ている。先月に発生した１０回のＭＤＬ侵犯のうち、６回が江原道高城（カンウォンド・コソン）地域で起きたことについて、軍当局は「高城は北朝鮮が先月から作業を進めている地域だからだ」と説明した。孫孝珠 hjson@donga.com