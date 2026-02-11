「飛べ、スノーボード」早くもメダル２個　「雪上ドラマ」の裏に企業の支援

スノーボード韓国代表の「長兄」キム・サンギョム（３７）がパラレル大回転で予想外の銀メダルを獲得したのに続き、「新星」ユ・スンウン（１８）もビッグエアで銅メダルに輝いた。２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪で、韓国の第１号、２号メダルはいずれもスノーボードから生まれた。韓国が五輪の一大会で、雪上競技（バイアスロン、スキー、スノーボード）で２個以上のメダルを獲得したのは初めて。これまで韓国が雪上競技で手にした五輪メダルは、「白菜ボーイ」の異名を持つイ・サンホ（３１）が、２０１８年平昌（ピョンチャン）大会のスノーボード・パラレル大回転で獲得した銀メダル１個だけだった。氷上競技を中心に実績を積んできた韓国が、雪上競技でも成果を挙げられた背景には、国内で開催された平昌五輪がある。従来はなかったスノーボード各種競技場や、そり競技のためのスライディングセンターなどのインフラが整備された。同時に、さまざまな種目でジュニア世代の育成も進んだ。２０１４年から大韓スキー・スノーボード協会の会長企業を務め、１０年以上にわたって韓国雪上競技の「後見人」となってきたロッテグループのサポートも欠かせない。６歳からスキーを始め、大学時代まで選手として活動していた辛東彬（シン・ドンビン）会長のスキーへの愛着も背景にある。「会社経営をしていなければスキー選手になっていた」と語る辛会長は、２０１４～２０１８年に協会長を務めながら、１７５億ウォン以上を支援した。平昌五輪では、一度に５００億ウォンを後援したこともある。辛会長が協会長を退いた後も、ロッテグループは雪上競技の後援に３００億ウォン超を投じてきた。辛会長は２０２４年、韓国スノーボード女子ハーフパイプの看板選手、チェ・ガオン（１８）の腰の手術費７０００万ウォン全額を私費で支援した。チェ・ガオンは、今大会ハーフパイプで有力な金メダル候補に挙げられている。このほか、モーグルスキーのチョン・デユン（２１）、ハーフパイプのイ・チェウン（２０）らも控えている。イ・ソヨン記者 always99@donga.com