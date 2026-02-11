ＬＧのＡＩモデル、がん診断性能は「世界トップ水準」

ＬＧ ＡＩ研究院が昨年末に公開した、疾病および遺伝子分析向け人工知能（ＡＩ）モデル「エクサワン・パス」２．５版が、世界の主要ＡＩモデルと比較してもトップ水準にあることが、自社の調査結果で明らかになった。１０日、ＬＧによると、「エクサワン・パス」２．５は、ＬＧ ＡＩ研究院が最近実施した世界の主要医療ＡＩモデルを対象とするがん診断の性能評価において、正確度７６．７５％を記録し、比較対象となったＡＩモデルの中で最も高い数値を示した。比較対象には、米ハーバード大学医学部のフェイサル・マフムード教授の研究チームが開発した「タイタン（ＴＩＴＡＮ）」および「ユニ２－ｈ（ＵＮＩ２－ｈ）」、マイクロソフトの「ギガパス（Ｇｉｇａｐａｔｈ）」、フランスのＡＩ企業バイオオプティマスの「Ｈ－オプティマス－ゼロ（Ｈ－ｏｐｔｉｍｕｓ－０）」などが含まれる。ＬＧ ＡＩ研究院は、オープンソースとして公開されているこれらのＡＩとエクサワン・パス２．５を対象に、韓国と米国の病院の大腸がん、肺腺がんなどの臨床データを投入し、腫瘍や遺伝子変異の有無をどれほど正確に検出できるかを検証した。正確度が７６．７５％だったエクサワン・パス２．５に続き、ユニ２－ｈ（７６．１６％）、Ｈ－オプティマス－ゼロ（７５．７８％）、タイタン（７３．２０％）、ギガパス（７１．４３％）の順に診断正確度が高かった。ＬＧは、自社評価に加え、マフムード教授研究チームが開発した性能指標を基準に評価した場合でも、エクサワン・パス２．５が診断正確度６９．８％で、１位のタイタン（７１．４％）に次ぐ２位だったと説明した。ＬＧに加え、ルニットやビューノなど、国内の複数企業が医療ＡＩ市場への参入を進めている。ルニットは５日、欧州連合（ＥＵ）加盟国のマルタで、乳がん検診ソリューション事業者として最終選定された。今後７年間、マルタ政府に乳がん検査用ＡＩソリューションを供給する。ビューノが開発した心停止予測ＡＩソリューションは、国内の約１００の病院に導入されている。同ソリューションによる売上高は、昨年２５７億ウォンと、１年で１８％増加した。ビューノは米国、欧州、中東など海外市場への進出を進めている。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com