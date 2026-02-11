五輪への最短ルート、五輪ＤＮＡを受け継ぐ



ソウル市教育庁担当記者だったころの話だ。韓国私立小学校校長会が昼食会を設けた。たまたま、入学競争率が高いことで知られる学校の校長が前の席に座っていたため、尋ねてみた。



「私立小学校は抽選で新入生を選ぶはずなのに、財閥家の孫や有名芸能人の子どもたちは、どうして皆あの学校に通っているのでしょうか。何か『裏口』があるのではありませんか」。そう問いかけると、この校長はにやりと笑ってこう答えた。「生まれた時から『くじ運』を持っている子どもたちではありませんか。小学校入学の抽選に当たった程度では、彼らにとっては幸運とも言えないでしょう」



冬季五輪に出場するにも、この「くじ運」が必要だ。１９２４年にフランス・シャモニーで第１回大会が開かれた冬季五輪は、２０２６年のミラノ・コルティナ大会で２５回目を迎えた。これまで冬季五輪に出場した選手は計３万２１５１人に上る。この１０２年間に地球上に生きた人類は約１３０億人と推定でき、全人口のうち冬季五輪に出場した経験を持つ人は０．０００２％にすぎない計算になる。



今回のミラノ・コルティナ大会に出場した２９１６人のうち、少なくとも２８６人（９．８％）は、５親等以内の血縁に「オリンピアン」がいる。「五輪ＤＮＡ」を受け継げば、冬季五輪に出場する確率は４万９０００倍に高まるということになる。しかも、この２８６人のうち２４３人（８５．０％）は、出場競技も同じだ。要するに、スケートやスキー、そり競技が得意な家系は確かに存在する。



例えば、今大会の開会式でスロベニア代表の旗手を務めたドメン（２７）・ニカ・プレブツ（２１）の兄妹は、そろってスキージャンプに出場する。兄のペテル（３４）とツェネ（３０）は、２０１０年バンクーバー大会から２０２２年北京大会までに、スキージャンプで五輪金１個、銀２個、銅１個を獲得した。



ドメンとニカの兄妹も、たとえ今回でなくとも、いずれ五輪メダルを手にする確率は高い。過去の事例がそれを裏付けている。フランス国立スポーツ・生命医学・疫学研究所（ＩＮＳＥＰ）は、１８９６年アテネ大会から２０１２年ロンドン大会まで、夏季・冬季五輪に出場した選手１２万５０５１人を対象に親族関係を調査し、「五輪メダルも家族で受け継がれる（A medal in the Olympics Runs in the Family）」との論文を発表した。



それによると、五輪出場選手のうち２０．４％がメダルを獲得しているが、親が五輪メダリストの場合、この割合は４３．４％と２倍以上に上昇する。ドメンとニカのように兄弟姉妹がメダリストだった場合は６４．８％に達する。遺伝子が同一の一卵性双生児では、一方がメダルを獲得した場合、もう一方もメダルを獲得した割合が８５．７％に上った。



多くのアスリートは、「生まれつきだ」との周囲の評価に首を振る。死に物狂いで努力してここまで来たのに、その努力を過小評価するな、というわけだ。確かに一理ある。ただ、くじ運に恵まれなかった場合、努力だけで同じ地点まで到達できるのかは、別の問題である。「日本で自分より練習した打者はいない」と言い切った「安打製造機」鈴木イチローも、身長は１８０センチで、同世代の日本人男性（１７１センチ）より９センチ高い。

